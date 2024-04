Wolfsburg. In Wolfsburg meldeten sich bisher 1403 Kinder für die 5. Klassen an. Doch nicht alle erhalten einen Platz an der gewünschten Schule.

Die weiterführenden Schulen in Wolfsburg erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Schulanmeldungen für die fünften Klassen des Schuljahres 2024/25 nochmals leicht angestiegen, teilte die Stadt Wolfsburg mit. Demnach meldeten sich bisher 1403 Kinder für die fünften Klassen an. Bis zum Schuljahresanfang werden noch weitere Anmeldungen erwartet.

Zu viele Anmeldungen: Losverfahren an Wolfsburger Schulen

Vor allem die Schulformen Gesamtschule und Gymnasium seien stark nachgefragt gewesen. Es kam deshalb, wie schon in den Vorjahren, hier erneut zum Losverfahren. Mehr Anmneldungen als freie Schulplätze gab es laut Stadt für das Phoenix-Gymnasium, das Theodor-Heuss-Gymnasium, das Ratsgymnasium und die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Nach niedersächsischem Recht mussten deshalb an einigen dieser Schulen Losverfahren durchgeführt werden, von denen auch Wolfsburger Schüler und Schülerinnen betroffen waren. Zwar hätten nicht alle Schülerinnen und Schüler an der gewünschten Schule einen Platz erhalten. Sichergestellt werde aber, dass alle Wolfsburger Schüler einen Schulplatz an der gewünschten Schulform erhalten.

Für die insgesamt 600 verfügbaren Schulplätze der fünf öffentlichen Gymnasien meldeten sich laut Stadt 608 Schülerinnen und Schüler an, darunter 104 Schüler aus den angrenzenden Landkreisen. Auch die zwei öffentlichen Gesamtschulen seien gut nachgefragt gewesen: Nach derzeitigem Stand wollen 331 Schüler im nächsten Schuljahr diese Schulform besuchen, darunter 47 Schüler aus den Nachbarlandkreisen.

An diesen Wolfsburger Schulen gibt es noch freie Plätze

Freie Schulplätze stehen unter anderem noch am Albert-Schweitzer-Gymnasium, an der Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule, an der Wolfsburger Oberschule und an den Haupt- und Realschulen zur Verfügung. Bis einschließlich 7. Mai finden die Nachmeldetermine für die weiterführenden Schulen statt. Eltern, deren Kinder bisher keinen Schulplatz erhalten haben, können sich bei Fragen zur Schulwahl oder Schulanmeldung an die Wolfsburger Schulberatung wenden, die unter (05361) 28-1129 erreichbar ist.

red