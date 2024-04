Wolfsburg. In der Schillerstraße bekam ein Mann aus Hannover plötzlich einen Schlag ab – von einem Paar? Wolfsburgs Polizei ermittelt.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen 26 Jahre alten Mann aus Hannover in der Wolfsburger Schillerstraße geschlagen und leicht verletzt. Der 26-Jährige ging gegen 23.30 Uhr in Begleitung von Freunden vom Hugo-Bork-Platz kommend über die Kaufhofpassage in Richtung Schillerstraße, berichtet die Polizei. An der Ecke zwischen Kaufhof und Schillerstraße blieb er in Höhe eines Restaurants stehen, um zu telefonieren, während seine Freunde weitergingen. Neben ihm stand ein Paar, das ihn kurz ansprach.

Der Hannoveraner ging ein Stück weiter und verspürte unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf, wodurch er zu Boden stürzte. Das Paar ging weiter, ohne sich näher um den 26-Jährigen zu kümmern. Die Begleiter des Hannoveraners wurden erst nach der Tat auf die Situation aufmerksam.

Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Anschluss im Wolfsburger Klinikum behandelt werden.

Wolfsburgs Polizei: So sah das gesuchte Paar aus

Bei dem Paar handelt es sich um ein etwa 1,70 Meter große Frau mit langen schwarzen Haaren, die dunkel gekleidet war. Der Mann war etwa 1,90 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, kurze blonde und nach hinten gegelte Haare und trug ein helles Oberteil.

Zeugen, die den Schlag beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

