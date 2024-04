Wolfsburg. Von Technik bis Kreativität: Der Zukunftstag fördert die berufliche Orientierung bei Schülern. Nicht nur bei VW ist richtig was los.

Beim Zukunftstag waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Wolfsburger Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 zu Gast in Unternehmen und Betrieben. Am vergangenen Donnerstag informierten sich die Heranwachsenden über Berufe und Tätigkeiten und sammelten vielleicht auch die eine oder andere Inspiration für ihren eigenen bevorstehenden beruflichen Werdegang. Einige Unternehmen berichten vom Zukunftstag in Pressemitteilungen.

So seien allein mehr als 40 Jugendliche bei den Stadtwerken Wolfsburg und der LSW zu Gast gewesen. Angelika Krotter, Personal, und Marie Kutalew, Auszubildende zur Industriekauffrau, organisierten den diesjährigen Zukunftstag an fünf verschiedenen Standorten im Versorgungsgebiet. Die Schüler nutzten laut Mitteilung die Gelegenheit, Einblicke in die kaufmännischen und technischen Berufe des Infrastrukturdienstleisters und des Energieversorgers zu erhalten. An den unterschiedlichen Standorten sammelten sie viele Eindrücke und durften verschiedenen Arbeiten selbst ausprobieren, schreiben die Stadtwerke. Die LSW- und Stadtwerke-Auszubildenden seien mit vor Ort gewesen und hätten von ihren Erfahrungen während der Ausbildung berichtet.

Bei Neuland in Wolfsburg gab es auch einen Einblick in aktuelle Bauprojekte

Auch bei der Neuland Wohnungsgesellschaft wurden neun Schülerinnen und Schüler beim diesjährigen Zukunftstag in Empfang genommen, berichtet das Unternehmen. Dabei konnten die Kinder und Jugendlichen einen Einblick in drei verschiedene Abteilungen gewinnen.

Beim Zukunftstag bei der Neuland-Wohnungsgesellschaft wurde tüchtig mit angefasst. © Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

Die Teilnehmenden wurden demzufolge zu Beginn von den Azubis in Gruppen eingeteilt und daraufhin in die unterschiedlichen Fachbereiche gebracht. Weiter heißt es in der Unternehmensmitteilung: „Für die erste Gruppe ging es zu den Elektrikern und Anlagenmechanikern, wo sie unter Anleitung kleine Stehlampen aus Kupferrohren gebaut haben. Gruppe zwei gestaltete ihre Anfangsbuchstaben aus Holz in bunten Farben. Die dritte Gruppe bekam von dem Technik-Team einen Einblick in unsere aktuellen Bauprojekte – unter anderem vor Ort bei Don Camillo+Peppone. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen und als Andenken für die Schülerinnen und Schüler eine Neuland-Tasche mit ein paar kleinen Aufmerksamkeiten.“

Bei Volkswagen waren Schüler an vier Standorten zu Gast – darunter natürlich in Wolfsburg

Rund 170 Kinder und Jugendliche erlebten „Berufe mit Zukunft aus dem technischen und auch gewerblichen Bereich hautnah beim diesjährigen Zukunftstag“, schreibt die Volkswagen Group Services GmbH. An den Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Emden sowie Ingolstadt lernten die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 5 bis 10 demnach verschiedene Projekte sowie Dienstleistungen kennen und durften verschiedene Aufgaben und Arbeitsprozesse innerhalb des Unternehmens selbst durchführen.

Beim „Recruiting & Sourcing“ bei Volkswagen begann der Zukunftstag mit dem Erstellen von eigenen Lebensläufen. © Volkswagen Group Services GmbH

17 Geschäftsfelder und Bereiche innerhalb der Volkswagen Group Services hätten den Teilnehmenden spannende und auch ungewohnte Einblicke gewährt. Demnach beteiligten sich Teams aus den Geschäftsfeldern Technische Entwicklung und Batteriezellsystem-Entwicklung, Recruiting, New Business Development, Virtual Engineering, AR/VR Softwareentwicklung, Testing & Development Services, Infrastrukturmanagement & HLS, Specialized IT Support & Development, Arbeitsvorbereitung/Monitoring, Product Lifecycle Management, Automatisierungstechnik, Business Development Services sowie Logistikplanung. Auch der Betriebsrat des Unternehmens war beim Zukunftstag dabei.

Bei VWI in Wolfsburg wurden unter anderem Beete selbst gestaltet

Beim diesjährigen Zukunftstag von Volkswagen Immobilien (VWI) konnten insgesamt 15 Jugendliche die vielfältige Welt eines Immobilienunternehmens kennenlernen, schreibt VWI. Dabei bekamen die interessierten Schülerinnen und Schüler laut Mitteilung nicht nur die Möglichkeit, sich über den beruflichen Alltag zu informieren, sondern durften auch praktische Erfahrungen sammeln. Bei VWI werde dieser Tag inzwischen traditionell von den Auszubildenden selbst geplant und durchgeführt.

Nach der Begrüßung von VWI-Geschäftsführer Hardy Brennecke und VWI-Betriebsrat Thorsten Ryl erfuhren die jungen Teilnehmer auf einem Rundgang durch das VWI-Hauptgebäude, welche Aufgaben die Immobilienexperten tagtäglich bearbeiten und welche vielfältigen Immobilienprojekte die Konzerntochter betreut, heißt es in der Mitteilung. Von der Bestandsmodernisierung bis hin zu Wohnungsneubauprojekten, von der Anmietung, Entwicklung und Realisierung gewerblicher Flächen bis zu kompletten Gebäuden wie Logistikzentren, Autohäusern oder Büroimmobilien sei alles dabei gewesen.

Bei Volkswagen Immobilien bestückten die Jugendlichen unter Anleitung der angehenden Gärtnerprofis individuelle Pflanzbeete mit ausgesuchten Blumen beziehungsweise Kräutern, die sie als Erinnerungsgeschenk mit nach Hause mitnehmen konnten. © Volkswagen Immobilien

Weitergegangen sei es dann im neu entstehenden Stadtteil Steimker Gärten, um hautnah zu erleben, wie heute nachhaltiger Wohnungsbau entsteht. Höhepunkt des Tages sei der Besuch im VWI-Betriebshof gewesen, wo die Auszubildenden im Bereich Garten- und Landschaftsbau die Jugendlichen in die Praxis einführten.

Autostadt Wolfsburg meldet Rekordbeteiligung

Ihre Tore für den Zukunftstag öffnete auch wieder die Autostadt. Mit 119 Schülerinnen und Schülern verzeichnete sie nach eigenen Angaben in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. 43 „Job-Patinnen und -Paten“ aus 20 verschiedenen Bereichen und Teams des Themenparks hätten den Mädchen und Jungen mehrerer weiterführender Schulen aus Wolfsburg und Umgebung Einblicke in ihre tägliche Arbeit gewährt.

Mit 119 Jugendlichen freute sich die Autostadt über eine Rekordbeteiligung beim Zukunftstag. © Autostadt GmbH

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, begrüßte die Schülerinnen und Schüler auf der Piazza: „Wir sind begeistert, dass beim diesjährigen Zukunftstag die bisher größte Zahl an Kindern und Jugendlichen zu uns in die Autostadt gekommen ist und hautnah unsere vielfältige tägliche Arbeit erleben konnte. Es ist für junge Menschen vor der Berufswahl wichtig, sich darüber bewusst zu sein, welche Interessen, Fähigkeiten und persönlichen Ziele sie haben. Wir wollen mit diesem Tag die Schülerinnen und Schüler bei diesem Prozess unterstützen und Orientierung geben – gerade, da sich die Berufswelt durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in einem massiven Wandel befindet.“

Im Phaeno Wolfsburg wurden lustige und spannende Videos erstellt

Das Wissenschaftsmuseum Phaeno berichtet von 22 Jungen und Mädchen, die am Zukunftstag einen Blick hinter die Kulissen erhielten und auch einen Workshop in der Phaeno-Kommunikationsabteilung mitmachten. Dabei sei über Social-Media-Kanäle gesprochen worden und die Gäste hätten erfahren, wie man darauf achtet, woher Informationen eigentlich stammen.

22 Schülerinnen und Schüler besuchten am Zukunftstag das Phaeno in Wolfsburg. © Phaeno

Die Jugendlichen erstellten dann in Gruppen jeweils ein Reel für Instagram, heißt es in der Mitteilung des Phaeno. „Die Gruppen haben aus ihrem Blickwinkel spannende und lustige Videos erstellt. Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse“, erklärt Sylke Kilian von der Phaeno-Kommunikation.

