Ein Mann sieht rot: Klaus R. schoss am 23. August 1998 in Wolfsburg-Westhagen auf Mitglieder seiner angeheirateten Familie. Das große Foto zeigt die Spurensicherung am Tatort. Auf dem kleinen Foto ist die Frau von Klaus R. zu sehen mit ihrer gemeinsamen Tochter. Als Klaus R. um sich schoss und in der Wohnung seine Frau suchte, hielt er seine damals drei Jahre alte Tochter an der Hand. Nach der Tat wollte angeblich die Mutter nichts mehr von ihrer Tochter wissen. Sie und ihr Bruder kamen in einer Pflegefamilie. © dpa/Detlev Waskow(1)/privat(1) | Kristin Heine (Collage)