Wolfsburg. An drei Tagen im Juli wird an der Volkswagen-Arena gefeiert - wie einst am Wörthersee. Ein Korso durch das Werk gehört zum Programm.

Jetzt hat das Kind einen Namen und es steht auch fest, wie hoch der Eintritt für die Fans ist. VW hat Details des GTI-Treffens vom 26. bis 28. Juli rund um die Volkswagen-Arena in Wolfsburg bekanntgegeben. Das Fanspektakel n gilt als offizieller Ersatz des legendären GTI-Treffens am österreichischen Wörthersee, dass die riesige Fan-Gemeinde fast 40 Jahre lang jeden Sommer ins idyllische Reifnitz lockte.

Mit Performancemodellen über die Teststrecke in Ehra

In weniger als vier Monaten steigt die Riesenparty mit dem neuen Namen „Icons Coming Home“, zu der Veranstalter VW an drei Tagen bis zu 35.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Die Vorfreude in der Community sei riesig, heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen. Imelda Labbé, VW-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, wird darin mit dieser Aussage zitiert: „Das GTI Fanfest wird eine Party für und von Fans sein. Sie spielen die entscheidende Rolle und machen das Treffen zu dem, was es ist: eine Zusammenkunft voller Leidenschaft für das Auto und für die Marke Volkswagen.“ Der Vorverkauf der Tickets hat jetzt begonnen. Dazu gibt es auf www.volkswagen.de/gtifanfest alle Details. Klar ist: Der Tageseintritt kostet 19,76 Euro, ein Drei-Tages-VIP-Ticket ist für 119,76 Euro zu haben. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist kostenfrei. Zudem, so VW, gebe es ein limitiertes Experience-Ticket, das eine zweieinhalbstündige Testfahrt mit VW-Performancemodellen auf dem Testgelände in Ehra beinhaltet.

Das GTI-Treffen am Wörthersee zog jahrelang viele VW-Fans an. Nun beendete die Gemeinde Maria Wörth das Spektakel, das zuletzt auch unter undiszipliniertem Verhalten mancher Teilnehmer litt. © Volkswagen AG | Volkswagen AG

GTI-Design für die Sneaker

„Bei Gestaltung des kreativen Eventprogramms wurde besonders viel Wert darauf gelegt, die persönlichen Wünsche der Fans zu berücksichtigen und Ideen aus der Community zu realisieren“, schreibt VW. Dazu gehöet beispielsweise die Individualisierung von Sneakern: Ein Schuhdesigner aus der Community hat spezielle GTI-Designs für weiße Sneaker entwickelt. Besucher des GTI-Treffens können diese Sammlerstücke auf seinem Stand erwerben. Alternativ können sie auch ihre eigenen Sneaker mitbringen und vor Ort veredeln lassen. Zu den weiteren Highlights am letzten Juli-Wochenende zählen die Vorstellung der neuen GTI-Lifestyle-Kollektion, ein GTI-Korso durch das Wolfsburger VW-Werk sowie Fahrzeugpräsentation der Fans. Anmeldungen dafür sind vor Ort möglich.

Statt durch das idyllische Reifnitz wird der GTI-Korso im Juli durch das VW-Werk in Wolfsburg führen. © Volkswagen AG

Currywurst und „Thunder Bunny“

Rund um das Stadion von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg sind GTI-Modelle aus allen acht Golf-Generationen zu besichtigen und ebenso die GTI-Versionen von Lupo, Polo und up!. Zudem gibt Volkswagen mit den sportlichen GTX-Varianten der ID.-Modelle und der Präsentation des Modells ID. GTI Concept einen Ausblick auf die vollelektrische Zukunft der Marke. Influencer JP Performance stellt seinen Super-Golf sowie den „Thunder Bunny“ in Wolfsburg aus. Hinzu kommen Fahrzeuge aus der Community und besondere Volkswagen-Showcars. Auf dem Community-Parkplatz für GTI- und R-Fahrer wird es einen mobilen Leistungsprüfstand geben. DJ- und Livemusik, Foodtrucks und die berühmte Volkswagen Currywurst gehören ebenfalls zum GTI Fanfest.

Auch Volkswagen-Prominenz wie den ehemaligen Konzernchef Herbert Diess (links vorne) zog es immer wieder an den Wörthersee. © Volkswagen AG

