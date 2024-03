Wolfsburg. In den Nachmittagsstunden greifen Unbekannte einen Mann in der Poststraße an. Wolfsburgs Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Wolfsburger Innenstadt hat sich am Dienstagnachmittag ein Raubüberfall abgespielt. Zwei bislang unbekannte Männer gingen gegen 16.10 Uhr einen 38-jährigen Wolfsburger in der Poststraße an. Sie stahlen ihm die Geldbörse und flüchteten in Richtung Siegried-Ehlers-Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ, berichtet diese. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter sollen etwa 1,70 Meter groß und hager gewesen sein – zudem sollen sie einem laut Polizei „westasiatischen Phänotyp“ entsprechen. Sie trugen schwarze Trainingsanzüge.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05361) 46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

