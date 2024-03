Wolfsburg. Am Freitag startet der Abbruch der Theaterbrücke mit Vollsperrung der Braunschweiger Straße. Es gibt Umleitungen – schon ab Autobahn.

Kurz vor dem Wochenende wird es ernst: Am Freitag beginnt der Abriss der maroden Theaterbrücke in Wolfsburg. Dafür ist eine Vollsperrung für den gesamten Verkehr auf der Braunschweiger Straße erforderlich. Die Stadt hat für die Zeit der Sperrung Umleitungen ausgeschildert, auch für den Verkehr auf der Autobahn. Trotzdem muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Lesen Sie hier alles Wichtige.

Nichts geht mehr für voraussichtlich gut 60 Stunden: Fußgänger, Radfahrer, Autos, Busse und andere Fahrzeuge – für alle Verkehrsteilnehmer gilt die Vollsperrung für den Brücken-Abriss auf der Hauptverkehrsstrecke, die am Freitag, 22. März, um 15 Uhr beginnen soll und voraussichtlich bis Montag, 25. März, 5.30 Uhr dauern wird.

Schon seit ein paar Tagen wird auf die Vollsperrung auf der Braunschweiger Straße hingewiesen, so wie hier stadteinwärts am Rabenberg. © regios24 | Lars Landmann

Zwei Bundesliga-Spiele während Vollsperrung für Brücken-Abriss in Wolfsburg

Ganz bewusst hat die Stadt Wolfsburg für den Brücken-Abriss das kommende Wochenende ausgewählt: Dann sind Osterferien, zudem ist Länderspielpause für die Herren des VfL Wolfsburg. Doch trotz der verkehrsärmeren Zeit müssen sich vor allem Autofahrer auf Staus einstellen. Das gilt insbesondere für alle, die am Freitagabend zum Heimspiel der Grizzlys Wolfsburg wollen, das um 19.30 Uhr in der Eis-Arena beginnt. Betroffen sind aber auch die, die am Samstagabend die Heimpartie der Frauen des VfL Wolfsburg erleben wollen, die um 17.45 Uhr angepfiffen wird.

Die Stadt hat bereits am Dienstag angekündigt, dass schon auf der A 39 auf die Vollsperrung mit Umleitung hingewiesen wird, damit Verkehrsteilnehmer aus Richtung Süden gar nicht erst auf die Braunschweiger Straße fahren, sondern über die Heinrich-Nordhoff-Straße oder die Bundesstraße 188 zum Allerpark und auf die Park-and-Ride-Parkplätze gelotst werden.

Das sind die Sperrungen und Umleitungen für den Brücken-Abriss in Wolfsburg. © FMN | Jürgen Runo

Sperrungen für Fahrzeugverkehr in Wolfsburg

Für den Fahrzeugverkehr gibt es seitens der Stadt diese Hinweise zu Sperrungen und Umleitungen:

■ Die Braunschweiger Straße wird zwischen der Kreuzung Röntgenstraße und bis an die Kreuzung Am Rotheberg/Theater-Parkplatz nahe der Tankstelle in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Dies gilt für den Zeitraum von Freitag, 22. März, 15 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 25. März, 5.30 Uhr.

■ Stadteinwärts bleibt in dem Zeitraum auf der Braunschweiger Straße das Linksabbiegen in die Röntgenstraße möglich.

■ Stadtauswärts bleibt in der genannten Phase auf der Braunschweiger Straße der Theater-Parkplatz erreichbar; auch das Linksabbiegen von der Braunschweiger Straße in die Straße Am Rotheberg bleibt möglich.

■ Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr direkt an der Baustelle erfolgt während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über folgende Straßen: Röntgenstraße, Hochring, Stadtwaldstraße, Laagbergstraße, Heinrich-Heine-Straße und je nach Fahrtrichtung über das nördliche Ende der Braunschweiger Straße.

■ Besucher der Heimspiele der Grizzlys am Freitagabend und der VfL-Frauen am Samstagabend werden bereits auf der Autobahn auf die Vollsperrung hingewiesen. Wer zum Allerpark will und auf der A 39 aus Richtung Süden anfährt, sollte hinter dem Mörser Knoten gar nicht erst auf die Braunschweiger Straße abbiegen, sondern auf der Autobahn bleiben und die Abfahrt Wolfsburg zur Heinrich-Nordhoff-Straße oder die Abfahrt Warmenau am Autobahnende bei Weyhausen nutzen, um über die B 188 nach Wolfsburg reinzufahren.

Für Fußgänger und Radfahrer auf der Braunschweiger Straße gelten an der Theaterbrücke schon seit vergangener Woche Sperrungen und Umleitungen. Sie werden aber immer noch ignoriert. © regios24 | Lars Landmann

Sperrungen für Fußgänger, Radfahrer und Schaulustige in Wolfsburg

Auch für Fußgänger, Radfahrer und andere Passanten gilt die Vollsperrung von Freitag bis Montag. Es gibt dann an der Theaterbrücke absolut kein Durchkommen. Schon seit Montag, 11. März, sind die Fuß- und Radwege nahe der Theaterbrücke wegen vorbereitender Arbeiten gesperrt – was aber immer noch von vielen ignoriert wird. Umleitungen sind auf der Braunschweiger Straße in Höhe Rabenberg und am Köhlerberg ausgeschildert, außerdem auf der Röntgenstraße am Klieversberg.

Für Schaulustige gilt: Grundsätzlich können sie unter Beachtung der Sperrungen das Abriss-Spektakel verfolgen. Laut Stadt „ist die Brücke an sich ungefährlich, erst beim Abriss können verschmutzte Staubpartikel freigesetzt werden“. Daher ist die Brücke großräumig abgesperrt und an den belasteten Bauteilen eingehaust. „Zusätzlich werden die Brückenteile bewässert, um die Staubbildung so gering wie möglich zu halten. Eine Gefahr für die Umwelt besteht während des Abrisses nicht.“

Die Brückenteile werden bewässert, um die Staubbildung so gering wie möglich zu halten. Eine Gefahr für die Umwelt besteht während des Abrisses nicht. Stadt Wolfsburg

Umleitungen für Busverkehr in Wolfsburg

Von der Vollsperrung betroffen ist auch der Busverkehr: Die WVG-Linien 202/222, 213, 218 und 230 werden laut WVG während der Sperrung umgeleitet. „Alle betroffenen Linien können die Haltestelle Theater nicht bedienen und werden über die Heinrich-Heine-Straße – Laagbergstraße – Röntgenstraße umgeleitet“, kündigt die Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft an. „Daher werden zusätzlich die Haltestellen Heinrich-Heine-Straße, Congress-Park, Pestalozzischule, Kreuzkirche, Föhrenhorst, Stadtwaldstraße, Hochring, Sauerbruchstraße und Semmelweisring angefahren.“

Die Linie 213 hält laut WVG nur in Richtung Hauptbahnhof/Badeland an den Haltestellen des Kölner Rings (Kölner Ring, Düsseldorfer Straße, Duisburger Straße und Bielefelder Straße). Wer aus der Innenstadt zum Kölner Ring will, kann die 213 Richtung Schützenhaus nehmen und auf der Rückfahrt dort aussteigen. Da die 222 den Rabenberg Samstagabend und Sonntag nicht bedient, fährt dann die 230 die Haltestellen am Rabenberg an.

Aufgrund der Umleitungen kommt es zu Veränderungen bei den Abfahrtszeiten an den Haltestellen. Die Baustellenfahrpläne sind unter www.wvg.de zu finden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: