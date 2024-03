Wolfsburg. Der Abbruch der Asbest-Brücke auf der Braunschweiger Straße rückt näher. Lesen Sie hier alles zu Abriss, Sperrungen und Umleitungen.

Bei der Terminfindung für den bevorstehenden Abriss der maroden Theaterbrücke auf der Braunschweiger Straße hat die Stadt Wolfsburg schon drei wichtige Dinge berücksichtigt, um ganz dicke Staus zu vermeiden: Es ist Wochenende, es sind Osterferien, und es ist Länderspielpause für die VfL-Herren. Trotzdem werden sich Verkehrsprobleme am Wochenende nicht ganz verhindern lassen. Über letzte Details zu Abriss, Sperrungen und Umleitungen informierte die Bauverwaltung am Dienstag.

Eines schickte Straßenbau-Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen gleich vorweg: Am Freitagabend haben die Grizzlys Wolfsburg Heimspiel, Samstagabend ist Heimpartie der VfL-Frauen. „Daher fangen wir den Anreiseverkehr schon auf der Autobahn ab und leiten den Verkehr über die Heinrich-Nordhoff-Straße und über die B 188.“

Straßenbau-Leiter Oliver Iversen (von links), Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Projektleiter Christian Ewert informierten über die schon laufenden Abbrucharbeiten an der Überführung auf der Braunschweiger Straße. © regios24 | Sebastian Priebe

Mehrere Tage Vollsperrung für Brücken-Abriss in Wolfsburg

Denn schon direkt nach der Vollsperrung, die am Freitag um 15 Uhr beginnt, rücken an der Brücke schwere Baufahrzeuge an, wie Iversen erklärte: Etliche Lastwagen-Ladungen mit Kies-Schotter-Gemisch werden auf einem zehn Meter langen Streifen unter und beidseitig vor der Überführung abgekippt, als Fallbett mit einer Dicke von etwa einem halben Meter. „Dafür brauchen wir fünf bis sechs Stunden“, kündigte der Straßenbau-Leiter an. Die einen halben Meter dicke Kiesschicht soll wie schon beim Abriss der Fuß- und Radwegbrücke zwischen Detmerode und Westhagen im Oktober 2015 verhindern, dass die Fahrbahn zerstört wird, wenn die schweren Betonteile herunterstürzen.

Wann genau der Abbruch startet, steht noch nicht fest, räumte Iversen ein. Eventuell gehe es schon in der Nacht auf Samstag los, spätestens aber Samstagmorgen, womöglich gleich um 7 Uhr. Dann sollen Baggerscheren die Brücke „abknabbern“. Der Staub soll mit Wasser gebunden werden, damit es für die Anlieger und Schaulustigen keine Beeinträchtigungen gibt.

Für die Vollsperrung zum Brücken-Abriss richtet die Stadt Wolfsburg von Freitag bis Montagmorgen eine Umleitung ein. © FMN | Jürgen Runo

Sicherheitsleute sollen in Wolfsburg Schaulustige zurückhalten

Apropos Schaulustige: Laut Straßenbau-Leiter sind keine zusätzlichen Absperrungen für Zaungäste geplant, „denn wir arbeiten nicht mit Dampf und Druck“. Aber: „Beim Abbruch werden Sicherheitsleute bereitstehen, wenn‘s gefährlich wird“, kündigte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide an. Sogar während des Pressetermins musste er eine Spaziergängerin wegschicken, die die Sperrung ignorierte. Auch Radler umfahren immer wieder die Sperrbaken.

Zusätzlich zum Pressetermin und der Beschilderung will die Stadt auch auf der Homepage und auf Social Media informieren. „Wir ziehen alle Register“, kündigte Pressereferent Jan-Niklas Schildwächter an. Der Waldweg auf der Ostseite wird wohl fürs Wochenende auch noch gesperrt. Zudem will der Stadtförster die Vollsperrung nutzen, um mehrere Bäume zu fällen, die nicht mehr standsicher seien, hieß es.

Die marode Theaterbrücke ist mit Schadstoffen belastet. Sie muss als Sondermüll entsorgt werden. © regios24 | Sebastian Priebe

Asbesthaltiger Belag der Wolfsburger Theaterbrücke wird schon entfernt

Schon seit Anfang voriger Woche ist die Abbruchfirma an und auf der Brücke zu Gange – unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Belastung mit Asbest und anderen Schadstoffen. Deswegen musste der ursprünglich für Oktober 2023 geplante Abriss auch verschoben werden. Am Bauzaun sind blaue Planen gespannt, die Bauarbeiter tragen Schutzanzüge, -brillen und Masken. „Die meisten Schadstoffe sind im Brückenbelag, der jetzt schon abgetragen wird“, erklärte der Straßenbau-Chef. Der Belag wird abgesaugt und in Behältern am westlichen Brückenende zwischengelagert. „Die Arbeiter müssen sich sogar abduschen, bevor sie die Brücke verlassen“, verriet Iversen.

„Der Rückbau der Theaterbrücke tut mir ehrlicherweise ein bisschen weh, ich finde es schade“, bekannte der Stadtbaurat. Hatte man anfangs noch gehofft, das Bauwerk sanieren zu können und das intensiv geprüft, so zerschlugen sich diese Hoffnungen im Vorjahr: „Die Brücke ist leider doch nicht mehr standsicher.“

Kleiner Funfact: Der Baudezernent wies darauf hin, dass es sich baustatisch gar nicht um eine durchgehende Brücke handelt, sondern um ein Mittelgelenk mit zwei an den Enden gelagerten Kragarmen. Laut Iversen gibt es die Idee, das Gelenk teilweise zu erhalten: als Erinnerung, dass es dort einmal eine Brücke gegeben haben wird. Der Abriss wird nach Angaben von Projektleiter Christian Ewert insgesamt 180.000 Euro verschlingen – je zur Hälfte für den Abbruch und die Entsorgung von 700 Tonnen Bauschutt.

Verkehrsbeeinträchtigungen auf einen Blick ■ Die Braunschweiger Straße wird auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Röntgenstraße und bis an die Kreuzung Am Rotheberg/Theater-Parkplatz in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Dies betrifft den Zeitraum von Freitag, 22. März, 15 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 25. März, 5.30 Uhr. ■ Stadteinwärts bleibt in dem Zeitraum auf der Braunschweiger Straße das Linksabbiegen in die Röntgenstraße möglich. ■ Stadtauswärts bleibt in der genannten Phase auf der Braunschweiger Straße der Theater-Parkplatz erreichbar; auch das Linksabbiegen von der Braunschweiger Straße in die Straße Am Rotheberg bleibt möglich. ■ Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über folgende Straßen: Röntgenstraße, Hochring, Stadtwaldstraße, Laagbergstraße, Heinrich-Heine-Straße und je nach Fahrtrichtung über das nördliche Ende der Braunschweiger Straße. ■ Schon seit Montag, 11. März, sind die Fuß- und Radwege nahe der Theaterbrücke wegen vorbereitenden Arbeiten gesperrt. cc

Marode Überführung der Braunschweiger Straße schon seit 2022 gesperrt

Fußgänger und Radfahrer sind schon seit Dezember 2022 gezwungen, Umwege zu nehmen: Mitten in der Brückenprüfung wurde die Theaterbrücke damals wegen massiver statischer Probleme sofort gesperrt. Die Problem-Brücke hatte laut Stadt bereits länger unter kritischer Beobachtung gestanden, wurde von der Verwaltung aber noch 2018 als unauffällig eingestuft.

Im Juni 2023 ließ die Stadt dann die Katze aus dem Sack: Eine Sanierung ist nicht mehr machbar. Die Sonderuntersuchungen ergaben demnach diverse Schwachpunkte, von der Planung bis zur Ausführung. Als Hauptgrund für die nachlassende Tragfähigkeit nannte die Verwaltung einen beim Bau verwendeten Baustoff: Tonerde-Schmelzzement. Nach dem Brückenbau wurde dieser Baustoff 1963 zur Verwendung für tragende Zwecke verboten. Jedenfalls war das Schicksal der elegant geschwungenen Brücke, 1960 gebaut und 2004 umfangreich saniert, damit besiegelt. Laut Stadt ist es eine stadtweit einmalige, statische Sonderkonstruktion.

Die Arbeiter müssen sich sogar abduschen, bevor sie die Brücke verlassen. Oliver Iversen, Straßenbau-Geschäftsbereichsleiter, zu den Sicherheitsvorkehrungen

Was als Ersatz für die gekappte Verkehrsverbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Klieversberg und Köhlerberg kommt, ist noch nicht entschieden: Die Optionen sind eine neue Überführung oder der Ausbau der Kreuzung Braunschweiger Straße/Röntgenstraße. Während der Ortsrat Mitte-West eher zu einer neuen Brücke tendiert, favorisiert der Ortsrat Stadtmitte in Zeiten hoher Haushaltsdefizite eine Aufrüstung der Kreuzung. Die Grenze liegt genau in der Brückenmitte. Der Stadtbaurat kündigte an, dass bis zum Jahresende ein Ratsbeschluss geplant ist.

