Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg legt ein neues Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen auf. Es gibt einen gravierenden Unterschied zum vorherigen.

Die Stadt Wolfsburg geht einen weiteren Schritt im Ausbau erneuerbarer Energien und startet das neue Photovoltaik-Förderprogramm. Im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. April haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Förderanträge für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) zu stellen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Mit der Neuauflage des Photovoltaik-Förderprogramms setzen wir ein weiteres, klares Zeichen für den Ausbau erneuerbarer Energien und den Klimaschutz in unserer Stadt“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zu unterstützen, selbst aktiv zu werden und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.“

Wolfsburg will Anreiz für Bürger schaffen, in erneuerbare Energien zu investieren

Andreas Bauer, Umweltdezernent der Stadt Wolfsburg, betont die Bedeutung dieses Förderprogramms: „Um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Wolfsburg weiter voranzutreiben, können die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger erneut Unterstützung der Stadt beantragen und in nachhaltige Energiequellen investieren. Denn nur gemeinsam können wir als Stadt Wolfsburg die Klimaschutzziele erreichen. Ich freue mich, dass wir trotz angespannter Finanzsituation auch in diesem Jahr einen Anreiz für die Bürgerinnen und Bürger schaffen konnten.“

Mit der Neuauflage des Photovoltaik-Förderprogramms setzen wir ein weiteres, klares Zeichen für den Ausbau erneuerbarer Energien und den Klimaschutz in unserer Stadt. Dennis Weilmann - Oberbürgermeister von Wolfsburg

Die Beantragung der Förderung soll ausschließlich online möglich sein, dazu sei eine vorherige Registrierung auf der Website des Online-Rathauses unter rathausonline.wolfsburg.de erforderlich. Das Förderprogramm richte sich an natürliche Personen, die Eigentümer, Pächter oder Mieter von Liegenschaften im Stadtgebiet Wolfsburg sind. Es umfasse eine finanzielle Unterstützung in einer Höhe von 200 Euro bis zu 1500 Euro für den Kauf und die Installation von PV-Anlagen.

Diesmal entscheidet das Los über die Förderanträge in Wolfsburg

Alle eingehenden Anträge im genannten Zeitraum würden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. „Im Gegensatz zum vorherigen Förderprogramm werden die Anträge nicht in der Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt Wolfsburg beschieden“, teilt diese mit. Stattdessen erfolge die endgültige Entscheidung darüber, welche Anträge positiv beschieden werden, mittels eines Losverfahrens nach dem Ende des Antragszeitraums.

Weitere Informationen zum Photovoltaik-Förderprogramm, den Förderrichtlinien und dem Antragsformular sollen online unter www.wolfsburg.de/pv-foerderung verfügbar sein.

