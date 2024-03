Wolfsburg. In der Osterferien-Show im Wolfsburger Phaeno dreht sich alles um das Thema Licht. Aber es gibt noch weitere Programmpunkte.

Der Startschuss fällt am Samstag, 16. März: Das Phaeno in Wolfsburg startet mit der Show „Augenblick! Jetzt wird‘s bunt.“ in sein Osterferien-Programm. „In der neuen Show dreht sich alles um Licht und Farben“, heißt es in der Mitteilung des Wissenschaftsmuseums.

Durch Versuche sollen die Gäste herausfinden, was so alles an Farben im weißen Licht steckt. „Sie erfahren, wie man Farben mischt und wie schwarz entsteht“, heißt es. Außerdem würden in der Show verschiedene Handys ganz genau unter die Lupe genommen. „Durch welchen Trick kann ein Handy Farben anzeigen und wie erzeugt ein Drucker bunte Farben? Die Gäste werden mit kurzweiligen Versuchen diesen Geheimnissen auf die Spur kommen“, kündigt das Phaeno an.

Im Phaeno in Wolfsburg die passende Osterdekoration selbst drechseln

Zusätzlich zur Show würden vielfältige Exponate, der Kinderbereich und das Cell-Lab auf neugierige Gäste warten. Wer noch nie einen Nebeltornado berührt, auf einem Nagelbett gelegen oder seine eigenen Haare mikroskopiert hat, der könne dies zu den Osterferien ja einmal ausprobieren. Die Show läuft bis zum 1. April täglich um 13 und 15 Uhr, außer am 18., 19. und 20. März. Sie ist empfohlen für Kinder ab acht Jahren.

Die passende Osterdekoration für zu Hause kann zudem in der Holzwerkstatt „Drechseln“ selbst hergestellt werden. „Ein Osterei, ein Küken oder ein Hase aus Holz entstehen an kindgerechten Maschinen fast wie aus Zauberhand“, heißt es.

Kükenschlupf im Phaeno in Wolfsburg

Beim traditionellen Kükenschlupf gebe es ab Samstag, 23. März, und bis zum 1. April eine große Vielfalt an unterschiedlichen Küken zu entdecken. Der Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele Hühnerrassen zu erhalten, die es sonst schon gar nicht mehr geben würde. Die Mitglieder des Vereins betreuen den Kükenschlupf. „Jedes Küken wird nach dem Schlupf wieder zu den Züchterinnen und Züchtern gebracht und dort weiter aufgezogen“, teilt das Phaeno mit.

