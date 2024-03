Wolfsburg. Der nächste Science Talk findet im Phaeno statt. Dr. Christine Rohde erklärt den Besuchern dann alles über Bakteriophagen.

Nach aktuellen Schätzungen der WHO sterben weltweit jedes Jahr bis zu 5 Millionen Menschen an Infektionen durch Erreger, gegen die Antibiotika nicht mehr schützen. Das schreibt das Phaeno in Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Auch in Deutschland verbreiten sich die multiresistenten Erreger. Entstanden seien diese Resistenzen vor allem durch den übermäßigen Gebrauch von Antibiotika. Durch Antibiotika werden empfindliche Bakterien abgetötet – doch die widerstandsfähigen Bakterien existieren weiter und vermehren sich.

Ein Sieg im Kampf gegen multiresistente Keime sei somit angesagt und mit Hilfe von Bakteriophagen (aus dem Griechischen: „Bakterienfresser“, kurz: Phagen) in Zukunft vielleicht zu erreichen. Bakteriophagen – das sind die Viren, die nur Bakterien erkennen und angreifen können und für Menschen sowie für die übrige belebte Welt ungefährlich sind. Diese unsichtbaren Helden der Mikrobiologie spielen eine entscheidende Rolle im natürlichen Gleichgewicht der Biosphäre.

Beim Science Talk im Phaeno dreht sich alles um die Phagen

Die Viren können nicht nur Infektionen „behandeln“, sondern auch zum Schutz des Menschen auch vorbeugend eingesetzt werden. Eine besondere Fähigkeit der Bakteriophagen sei es, zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien zu unterscheiden und somit aktiv für den Schutz unseres Mikrobioms, also den Schutz der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Menschen oder andere Lebewesen besiedeln, zu sorgen. Ihr Potenzial erstrecke sich auf die Lebensmittelkette und die Nutztierhaltung, was dazu beitragen könnte, den Einsatz von anderen Antibiotika in der Nahrung zu reduzieren.

Der Science Talk verspricht faszinierende Einblicke in die Welt der Phagen, wie das Phaeno weiter ausführt. Dr. Christine Rohde wird die Grenzen und Potenziale der Phagen und Phagentherapie aufzeigen und einen Ausblick darauf geben, wie diese unsichtbaren Verbündeten unseren Weg im Kampf gegen multiresistente Keime leiten könnten.

Der Science Talk ist eine Kooperation mit Volkswagen und findet am Donnerstag, 7. März, um 18.30 Uhr im Phaeno-Wissenschaftstheater statt. Der Eintritt ist frei. Der Science Talk wird hybrid in Präsenz und als Youtube-Livestream angeboten, um ihn auch einem breiteren interessierten Publikum außerhalb der Region zugänglich zu machen. Den Link findet man auf der phaeno Webseite: www.phaeno.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red