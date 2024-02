Wolfsburg. Ein Unbekannter bedrängt die Frau in einer Passage zur Porschestraße. Die 75-Jährige fällt hin, der Täter flieht – ohne Handtasche.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmittag versucht, einer 75 Jahre alten Frau in einer Durchgangspassage in der Porschestraße die Handtasche zu rauben. Die Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht, berichtet die Polizei.

Die Wolfsburgerin parkte ihr Auto den Angaben zufolge auf einem Parkplatz im Meckauer Weg und ging durch eine Passage in Richtung Fußgängerzone. In der Mitte des Durchgangs kam ihr gegen 13.30 Uhr ein junger Mann entgegen, der plötzlich versuchte, der 75-Jährigen ihre Handtaschen vom Arm zu reißen. Instinktiv drückte die Wolfsburgerin die Tasche dichter an den Körper, woraufhin der Täter erneut versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Dies gelang erneut nicht.

Wolfsburg: Mann rupft an Handtasche, 75-Jährige fällt

Durch die Gewaltanwendung stürzte die Frau zu Boden und wurde leicht verletzt. Die 75-Jährige rief laut um Hilfe. „Unglücklicherweise hielten sich, nach bisherigen Erkenntnissen, keine weiteren Personen in der Nähe auf“, erklärt die Wolfsburger Polizei. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Meckauer Weg.

Der Täter war Anfang 20, etwa 1,75 Meter groß und hatte der Polizei zufolge „ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild“.

Passanten, denen zur Tatzeit eine flüchtende Person aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise zu dem versuchten Handtaschenraub geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

