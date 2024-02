Berlin/Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat die „Place to B“-Party im Rahmen der Berlinale genutzt, um aufzufallen. So zog das E-Auto alle Blicke auf sich.

Internationale Filmfestspiele nicht ohne Volkswagen: Die Stars der 74. Internationalen Filmfestspiele in Berlin wurden von VW zur „Place to B“-Party vorgefahren. Das geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor. Ein besonderer Hingucker auf dem schwarzen Teppich war demnach ein extra für das Event vergoldeter Volkswagen ID.7.

„30 vollelektrische ID.7 und ID. Buzz brachten die Stars wie Model Johannes Huebl und die Schauspieler Andrea Sawatzki, Christian Berkel und Chryssanthi Kavazi zum Event“, heißt es in der Pressemitteilung. Nicht nur die Prominenz habe in ihren Outfits geglänzt, sondern auch ein ganz besonderer ID.7. Dieser wurde nämlich passend zum Dresscode der Veranstaltung in einem unübersehbaren Gold-Outfit auf dem schwarzen Teppich vor dem Restaurant „Borchardt“ präsentiert.

Auch interessant

VW-Vorständin Labbé kürt Volkswagen ID.7 zum Auto für besondere Momente

Imelda Labbé, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, sagte abschließend zur Veranstaltung: „Der ID.7 ist der Star in unserer vollelektrischen Flotte – und damit auch ein Auto für die ganz besonderen Momente im Leben.“ Das Modell habe auf dem schwarzen Teppich viele Blicke auf sich gezogen.

red