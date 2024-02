Wolfsburg. Am Donnerstagmorgen war der Fernverkehr in Niedersachsen beeinträchtigt. Mittlerweile rollen die Züge wieder durch Wolfsburg.

Aufgrund eines defekten Stellwerkes bei Schönhausen (Elbe) zwischen Berlin und Stendal kam es am frühen Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 4 und 7.45 Uhr zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr, der Halt in Wolfsburg entfiel. Mittlerweile sei die Streckensperrung wieder aufgehoben, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Auf der Strecke zwischen Berlin und Wolfsburg wurden Züge am Donnerstagmorgen umgeleitet. Das hatte Verspätungen von bis zu 70 Minuten, Zugausfälle und Haltausfälle zur Folge. Betroffen waren die IC-Züge Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam, ICE-Züge Berlin - Hannover - Düsseldorf/Köln und die ICE-Züge Berlin - Kassel - Frankfurt am Main - Basel - Interlaken. Die Haltestellen in Wolfsburg, Berlin-Spandau und Stendal entfielen.

red