Wolfsburg. Kurz vor dem nächsten Blutspendetermin macht das Deutsche Rot Kreuz Heiligendorf-Hattorf auf sich aufmerksam. Was eine KI damit zu tun hat.

Mit einer kreativen und außergewöhnlichen Aktion macht der DRK-Ortsverein Heiligendorf-Hattorf auf den nächsten Blutspendentermin aufmerksam. „Wir wünschen uns mehr Spender. Je mehr zur Blutspende kommen, desto besser“, sagt Dieter Kalm, Vorstandmitglied beim DRK-Ortsverein. Ein mit Künstlicher Intelligenz generiertes Lied soll nun Abhilfe schaffen.

Gerhard Müller hat mehrere Stunden in die für den DRK-Ortsverein außergewöhnliche Werbung investiert. „Ich mache die Einladungen für die Blutspenden. Bislang habe ich das immer mit Bildern gemacht, jetzt wollte ich mal etwas anderes ausprobieren“, sagt Müller, der sich auch bemüht, dass das DRK Heiligendorf-Hattorf in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook vertreten ist.

DRK-Ortsverein Heiligendorf-Hattorf macht Werbung mit Blutspenden-Lied

Mithilfe einer KI hat Müller ein Blutspenden-Lied „komponiert“. Zuerst musste er die KI mit wichtigen Stichpunkten füttern: „Blutspende und Heiligendorf-Hattorf waren Stichworte, die unbedingt im Text auftauchen sollten“, sagt Müller. Nachdem die KI nun den Songtext erstellt hatte, schrieb Müller das Lied noch ein wenig um. Dann konnte er mithilfe einer zweiten KI daraus ein Lied kreieren.

„Ich habe verschiedene Versionen erstellen lassen“, sagt Müller, der sich die Lieder tagelang mehrmals anhören musste, um am Ende zum Ergebnis zu kommen. „Klang fast wie ein Ohrwurm. Das Lied ging mir nicht mehr aus dem Kopf“, sagt er mit einem Lachen. Angereichert habe er das Lied schließlich mit passenden Bildern.

Komm und hab ein Herz, sei ein Held wie nie zuvor. Zeile im Lied vom DRK-Ortsverein Hattorf-Heiligendorf

Blutspenden in Heiligendorf: KI macht auf nächsten Termin aufmerksam

„Komm und hab ein Herz, sei ein Held wie nie zuvor“ – mit diesen Zeilen motiviert der Ortsverein also potenzielle Blutspenderinnen und Blutspender. Und bislang scheint der Song auch gut anzukommen: „Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Müller. Motivation genug, um direkt ein zweites Video, das von der KI generiert wurde, hinterher zu schieben: Eine Frau, die zur nächsten Blutspende aufruft. Die nächste Spendenaktion findet am 27. Februar ab 15 Uhr im Schützenhaus Heiligendorf statt.

Auch Vorstandsmitglied Dieter Kalm ist begeistert vom Einsatz seines Kollegen: „Wir sind immer an neuen Ideen interessiert.“ Bislang „lockte“ der Verein potenzielle Spenderinnen und Spender mit Suppen, belegten Brötchen und Co. Auch im Sommer gab es bereits Aktionen, um das wichtige Thema Blutspende in der Gesellschaft stärker zu verankern. Dann wurden Cocktails angeboten oder beispielsweise Liegestühle verlost. „Wir erhoffen uns mehr Spender“, sagt Kalm. Schließlich mache es auch für die Helferinnen und Helfer mehr Spaß, wenn die Leute die Aktionen wahrnehmen.