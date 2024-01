Wolfsburg. In der Herzog-Franz-Straße sind Unbekannte am Samstagabend in zwei Häuser eingebrochen. Die Wolfsburger Polizei bittet um Hinweise.

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen, die sich am Samstagabend im Ortsteil Fallersleben ereignet haben. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 22.30 Uhr stiegen die Täter in zwei in der Herzog-Franz-Straße gelegene Einfamilienhäuser ein.

In einem Fall wurde ein rückseitig gelegenes Terrassenfenster, im anderen Fall ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet. Dadurch verschafften sich die Täter jeweils Zugang zum Objekt, wo sie im Anschluss diverse Räume, Schränke und Schubladen durchsuchten. In beiden Fällen fiel ihnen dabei Schmuck in die Hände, der dann gestohlen wurde. Die Täter konnten unerkannt entkommen – zum Wert der Beute kann die Polizei noch nichts sagen. Die Schäden wurden von den Eigentümern am Abend festgestellt und unverzüglich bei der Polizei gemeldet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur angegebenen Zeit im Bereich der Herzog-Franz-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 oder per E-Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red