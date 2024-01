Wolfsburg. Ein Mann bemerkt, dass der Balkonstuhl seines Nachbarn brennt und eilt zur Hilfe. Die Polizei Wolfsburg hat zur Brandursache eine Vermutung.

In der Wohltbergstraße in Wolfsburg hat am Mittwochnachmittag ein Balkonstuhl gebrannt. Laut Polizei bemerkte ein Nachbar gegen 17.25 Uhr das brennende Möbelstück und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr sowie Mieter der Wohnung. Er eilte zu Hilfe, um das Feuer zu löschen.

Am Einsatzort angekommen, hatten die Feuerwehrleute nichts mehr zu tun - der Brand war gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Balkon, um Glutnester auszuschließen.

Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass ein Zigarettenstummel das Möbelstück entzündete.

red