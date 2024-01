Wolfsburg. Brautkleid, Location, Blumen – für eine Hochzeit muss im Vorfeld an vieles gedacht werden. Wir geben Tipps für leichtere Entscheidungen.

Wie sieht das Brautkleid aus? A-Linie, Vintage oder Prinzessin? Was trägt der Bräutigam? Wo soll die Feier stattfinden? Soll es eine freie Trauung oder ein kirchliches Zeremoniell sein? Was gibt’s zu essen und zu trinken? Wie werden die Gäste unterhalten? Vor dem Tag der Tage gibt es viele Fragen, auf die eine Antwort gefunden werden muss. Denn mit dem Antrag und dem Ringe-Aussuchen ist es noch lange nicht getan. Hilfe erhielten Heiratswillige am Sonntag während der diesjährigen Hochzeitsmesse im Congress Park. Die Wolfsburger Nachrichten schauten sich im Spiegelsaal und im großen Saal bei den Ständen von mehr als 40 Ausstellern um und haben sieben Trends rund um die Trauung ausgemacht.

1. Glitzer oder Celan bei Kleidern

„Der Trend für 2024? Ganz klar: die Corsage kommt wieder und die trägerfreien Kleider mit kleinen Carmen-Ärmelchen sind in“, sagen Kristina Flemming und Anne-Katrin Blanck von der Nordsteimker „Weddingmanufaktur“, die zum ersten Mal auf der Messe mit dabei sind. Und wenn’s funkelt, dann überall: Das Brautkleid 2024 glitzert auf jedem Millimeter Stoff, sei es der Tüllrock mit Glitzer oder schimmernde Pailletten auf der ganzen Robe. Und immer noch hält sich die 3D-Spitze – diese Variante ist auch sehr beliebt bei sogenannten Curvy-Frauen, also Damen mit Kurven und Plus-Size-Größen. Anne Blanck: „Die Frauen trauen sich was: Wir haben gerade erst ein Kleid in Größe 44 mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel verkauft.“ Der Rat des Duos: Im Idealfall zehn Monate vor der Trauung das Kleid aussuchen – einige Hersteller haben Lieferzeiten bis zu sieben Monaten.

Brautkleider: Auf der Wolfsburger Hochzeitsmesse sind Corsagen wieder im Trend

Vom cleanen Kleid mit voluminösen Bischofsärmeln bis hin zur A-Linie mit transparenter Corsage: Bei Helene Arians vom Fallersleber Braut- und Abendmodengeschäft Black Pearl sind sowohl Kleider mit 3D-Spitze und Glitzertüll im Rock, mit Blätter- oder Häkelspitze und Softtüll im Angebot. „Die Braut sollte sich frei von ihren Vorstellungen machen, denn wir finden für jede das richtige Kleid. Deshalb ist die Beratung so wichtig“, betont Helene Arians. Weiterhin aktuell sind zarte Nude- oder Blush-Töne, und neu mit dabei: neben feiner Spitze jetzt etwas kräftiger, mit größeren Blütenapplikationen und Blätterranken.

Auf der Wolfsburger Hochzeitsmesse zeigt Annalena Bunte Brautkleider. © regios24 | Lars Landmann

2. Trauringe selbst herstellen

Nach fünf bis sechs Stunden in der Kreativschmiede Blütlingen verlassen die künftigen Eheleute die Goldschmiede mit zwei Ringen in der Hand. „Wir fangen ganz von vorne an, wählen gemeinsam das Material, die Form, ob es eine Gravur geben oder ein Stein eingefasst werden soll“, berichtet Katja Schüzer. Zuerst gießen die Paare das Material in eine variable Form, eine Kokille – so entsteht ein echter Ring ohne Ende. Über die Umformung unter anderem an der Ringprofilwalze bekommt der Ring sein Profil und die richtige Größe. „Für uns hat jedes Paar Ringe eine eigene Geschichte, einen Charakter und etwas ganz Besonderes“, sagt die Goldschmiedin in Ausbildung. Das Besondere: mitgebrachtes Material – wie Omas alter Ehering – kann verwenden werden, ansonsten kommt nur recyceltes Gold und Co. unter den Schmiedehammer.

Immer mehr Brautpaare stellen ihre Trauringe selbst her. Auf der Messe bearbeitet Katja Schüzer einen Ring. © regios24 | Lars Landmann

Wichtig für die Hochzeitsplanung: Cocktails, Unterhaltung und Show

3. Cocktails nach Wunsch

„Sex on the Beach“ oder „Zombie“ – das ist hier die Frage: Jens Golland vom Getränkecatering „Cocktailrent“ bringt für den Sektempfang oder als Party-Highlight das nötige Equipment mit. Gläser, Eis, Trinkhalme, das Personal, die Theke und die diversen Zutaten. „Wir bereiten alles frisch vor Ort zu, wir sind ein Event beim Event“, betont der Cremlinger, der Termine bis zu einem Jahr im Voraus vergibt. Sein Tipp: Je früher man bucht, desto besser. Auf Wunsch gibt’s Softdrinks und Fingerfood.

4. Unterhaltung und Show

Das Brautpaar ist beim Foto-Shooting, die Gäste langweilen sich an der Kaffeetafel. Da kommt Zauberer Thorsten Müller alias „Paco de la Luz“ ins Spiel. Der Wolfsburger unterhält die illustre Schar mit Close-up-Zauberei, vollbringt direkt unter der Nase des Zuschauers „Zauberhaftes“ – entweder mit Hilfe von Karten oder mit roten, kleinen Bällen. Gerade noch wähnte man Pik-Sieben noch in der Hand des Magiers, schon taucht sie in seiner Hosentasche wieder auf. Oder man bucht Schnellzeichner Ferdinand Georg: Der Braunschweiger kommt mit dem mobilen Zeichenbrett und hält mit schnellen Strichen, die er mit einem schwarzen Pinselstift ausführt, die charismatischen Gesichtszüge der Gäste auf Zeichenkarton fest.

Thorsten Müller alias Paco de la Luz verzaubert die geladenen Gäste auf Hochzeiten. © regios24 | Lars Landmann

Hochzeitssänger aus Salzgitter präsentiert sich auf der Wolfsburger Hochzeitsmesse

5. Musik für’s große Gefühl

Yannik Täge, der unter „Nick Noah Music“ firmiert, ist zuständig für die „schönen Momente bei der Hochzeit, für die leisen Töne und die großen Gefühle“: Wenn der Hochzeitssänger aus Salzgitter-Salder sich selbst auf seiner Akustikgitarre begleitet und „Für immer ab jetzt“ von Johannes Oerding anstimmt, fließen die Tränen. Der 31-jährige Autodidakt wird vor allem für die Zeremonie selbst oder für den anschließenden Sektempfang gebucht. Das „laute Remmidemmi“ am Abend überlässt er dann gerne den DJs.

Yannick Täge ist der Hochzeitssänger und sorgt für die großen Gefühle am Tag der Liebe. © regios24 | Lars Landmann

Heiraten in Wolfsburg: Einzigartige Locations und Blumen machen den Hochzeitstag unvergesslich

6. Die einzigartige Location

Hinter der „Edelscheune“ in Voitze verbirgt sich eine Scheune aus dem 19. Jahrhundert, die Architekt Frank Rathsack selbst umgebaut hat: In der elegant-rustikalen Location oder im idyllischen Innenhof unter der prächtigen Edelkastanie oder in der schön angelegten Parkanlage unter einem Pavillon können sich Paare das Ja-Wort geben. Weddingplanerin Vanessa Manegold bietet zudem das Rundum-sorglos-Paket an und hat sogar schon eine Disney Hochzeit auf die Beine gestellt: Jeder Tisch war einer anderen Zeichentrickfigur gewidmet, das Brautkleid wurde beim Eröffnungstanz so beleuchtet, dass die Braut der Eiskönigin glich. „Wir verkaufen Romantik und Emotionen pur“, erklärt der 61-Jährige. Wer hier heiraten möchte, muss eineinhalb Jahre im Voraus ein Datum festlegen. Nur im Mai und Juni 2024 sind ausnahmsweise noch viel Tage frei – deshalb gelten hier Sonderangebote. Schnell zugreifen, rät Rathsack.

Die passenden Blumen dürfen am großen Tag nicht fehlen: Kahtarina Rex gibt immer alles, um die Braut glücklich zu machen. © regios24 | Lars Landmann

7. Die passenden Blumen

Katharina Rex von der gleichnamigen Vorsfelder Blumenstube hat für eine Wikinger-Hochzeit sogar schon einen Brautstrauß auf einem Dolch drapiert, der Autoschmuck bestand aus Blumen, die mit einem Geweih kombiniert wurden. „Ich habe noch nie eine Braut weggeschickt. Gemeinsam haben wir immer einen Weg gefunden, die Vorstellungen und das Machbare in Einklang zu bringen“, sagt sie und meint: „Kommen, wenn man weiß, wie das Kleid aussieht, das Motto lautet und die Location von innen aussieht.“