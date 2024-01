Wolfsburg. Vor allem Eltern mit Kindern besuchen die Spinnen- und Insektenausstellung im Congress-Park in Wolfsburg – und erfahren Überraschendes.

Spinne, lateinisch Aranea. Doch die lateinische Bezeichnung interessiert Elena nicht. Ebenso wenig die anderen Kinder im Alter bis etwa zwölf Jahren. Sie hören gebannt zu, wie ein Experte im Spiegelsaal des Congress-Parks in Wolfsburg erklärt, wie Spinnen ihre Beute im Netz fangen, sie aussaugen. Rund 110.000 Arten sind bekannt. Und jeder Mensch kennt sie. Denn sie sind Kulturfolger, das heißt, sie leben auch in Häusern, in Wohnungen, Ställen – überall, wo sie ihre Netze spinnen können und Beute finden. Denn ihre Nahrung kommt zu ihnen.