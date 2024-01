Wolfsburg. Das Niedersächsische Forstamt bejagt am Samstag das Hehlinger Holz. Infolgedessen gilt auf der Kreisstraße 60 ein Tempolimit.

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am Samstag, 13. Januar, in einer gemeinsam angelegten Bewegungsjagd mit den Nachbarrevieren das Waldgebiet Hehlinger Holz zwischen Neuhaus und Danndorf. Laut einer Pressemitteilung des Forstsamtes können während der Bewegungsjagd Wild oder Jagdhunde über die Straße wechseln. Daher wird auf der Kreisstraße 60 zwischen Neuhaus und Danndorf am Samstag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und auf Wild und Jagdhunde zu achten. „Nach Beendigung der Jagd wird die Geschwindigkeitsbeschränkung umgehend wieder aufgehoben. Wir bitten Waldbesucher, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen“, sagt Revierleiter Klaus-Peter Deeken, der die Jagd in seiner Revierförsterei vorbereitet.

red