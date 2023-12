Wolfsburg. Nicht bei allen ist der geplante Abriss für die Brawo-Arkaden der Grund. Ein Geschäft hört wegen fehlender Kundschaft in der Fuzo auf.

Das Aus für die Deichmann-Filiale in der Wolfsburger Fußgängerzone kommt plötzlich und beschäftigt unsere Leser. Doch es ist nicht die einzige Geschäftsschließung aus wirtschaftlichen Gründen – die also absolut nichts mit dem geplanten Abriss für die Brawo-Arkaden in der Innenstadt zu tun hat. In der Porschestraße häufen sich die Laden-Leerstände. Was ist da los?