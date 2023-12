Wolfsburg. Die Polizei Wolfsburg nennt den Fall „kurios“. Bei der Kollision reißt der Außenspiegel ab und eine Scheibe splittert. Die Suche war erfolglos.

Ein 50-jähriger Mann fuhr am Dienstag, gegen 5.50 Uhr, einen unbekannten Passanten in Wolfsburg an. Dieser verschwand nach der Kollision. Dies teilt die Polizei Wolfsburg mit, die den Fall „kurios“ nennt.

Der Autofahrer fuhr auf der L294 von Mörse in Richtung Hattorf. Auf Höhe eines Sportstudios im Industriegebiet Heinekamp I habe der Autofahrer den Fußgänger zu spät gesehen, der am rechten Fahrbahnrand entlang ging. Er streifte den Fußgänger, wobei der Außenspiegel aufgrund des heftigen Aufpralls abriss und gegen die Seitenscheibe schleuderte, die daraufhin splitterte, so die Polizei.

Nach Kollision in Wolfsburg: Angefahrener Fußgänger weg

Der Fahrer habe angehalten und sei zur Unfallstelle gegangen. Doch der Fußgänger war verschwunden. Zeugen halfen bei der Suche, ebenso die hinzugezogene Polizei. Auch die Feuerwehr suchte mit einem Rettungskorb und einer Wärmebildkamera den Unfallort ab. Doch ohne Erfolg. Ob und wie schwer der unbekannte Fußgänger verletzt wurde, sei derzeit unbekannt.

Der unbekannte Fußgänger soll eine orangefarbene Jacke und einen roten Rucksack mit sich geführt haben. Möglicherweise ist anderen Autofahrern oder Passanten eine solche Person im Bereich Heinenkamp I oder II aufgefallen. Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

red