Wolfsburg. Wer das 67-jährige Opfer im Juni in Neindorf überfuhr, wird vielleicht nie geklärt. Das sagt die Staatanwaltschaft zum mysteriösen Fall.

Dieser tödliche Unfall beschäftigt viele Wolfsburger bis heute. Ein 67-Jähriger war am 10. Juni gegen 22.40 Uhr auf der Landesstraße 294 zwischen der Neindorfer Sportanlage und dem Ortseingang erfasst und mitgeschleift worden. Der Mann erlitt tödliche Kopfverletzungen. Vor allem die Menschen in dem kleinen Ort Neindorf waren erschüttert und rätseln noch immer, wer für die Tat in Frage kommt. Möglicherweise wird dieser Fall jedoch nie abschließend geklärt.