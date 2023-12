Wolfsburg. Ersthelfer fanden den 31-Jährigen auf der Berliner Brücke liegend und riefen einen Krankenwagen. Der Mann versuchte, weiterzufahren.

Ein betrunkener Radfahrer ist stürzte in Wolfsburg gleich mehrfach, ehe ihn die Polizei fand. Ersthelfer sahen in der Nacht auf Sonntag, 17. Dezember, gegen Mitternacht auf der Berliner Brücke den besagten gestürzten Fahrradfahrer. Sie riefen einen Krankenwagen. Der 31-jährige Radfahrer stand daraufhin auf, stieg auf sein Fahrrad und fuhr in Schlangenlinien davon, so die Polizei Wolfsburg.

Die zusätzlich zur Hilfe gerufene Polizei griff den Mann wenig später in der Nähe der Heßlinger Straße auf – er lag nach einem weiteren Sturz wieder auf dem Radweg. Der Mann hatte leichte Verletzungen. Ein Sanitäter eines Rettungswagens kümmerten sich darum. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-jährigen Radfahrer einen Wert von 2,12 Promille. Die Polizei brachte ihn daraufhin ins Wolfsburger Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

red