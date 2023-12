Wolfsburg. Noch bis zum 29. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt geöffnet. Was die Besucher noch erwartet.

Die Organisatoren sind zufrieden: In den vergangenen Wochen hat der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gelockt, teilt die WMG mit. Noch bis zum 29. Dezember (außer am 24. und 25. Dezember) lade der Markt mit seinem „vielfältigen kulinarischen Angebot“ und dem Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein.

„Für viele ist ein Besuch auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Das hat sich in den letzten Wochen auch an der guten Besucherresonanz gezeigt“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Auch vor und nach den Feiertagen erwartet die Gäste weiterhin weihnachtliche Stimmung und ein vielfältiges Angebot.“

Auch der VfL Wolfsburg schaut noch auf dem Weihnachtsmarkt vorbei

Auch in den letzten beiden Weihnachtsmarkt-Wochen würden verschiedene Darbietungen und Aktionen für Unterhaltung und Weihnachtsstimmung sorgen. Am Dienstag, 19. Dezember, ist ab 17 Uhr Oberbürgermeister Dennis Weilmann auf der Weihnachtsmarkt-Bühne zu Gast. Der OB beantworte live vor Ort und im Stream Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die vor oder während der Talk-Runde an ihn gestellt werden können. Zusammen mit seinem Gast Florian Hary, Präsident der Dehoga Niedersachen, wolle Weilmann dieses Mal über die Wolfsburger Gastronomie sprechen.

Auch musikalisch wird in den letzten Wochen noch einiges geboten. Das komplette Programm ist im Internet auf www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Neben dem musikalischen Angebot wird auch der VfL Wolfsburg noch einmal auf dem Weihnachtsmarkt zu Gast sein. Am Dienstag, 19. Dezember, sollen verschiedene Akteurinnen und Akteure des Fußball-Bundesligisten im Winterwald und in der Hütte „Futterkrippe“ im Einsatz sein und von 17 bis 19 Uhr Bratwurst und Co. an die Gäste verkaufen.

Wolfsburger Weihnachtsportal ist noch geöffnet

Die rund 60 Stände des Weihnachtsmarktes laden die Besucherinnen und Besucher noch bis zum 29. Dezember zum Genießen in die Innenstadt ein. Ebenfalls bis zum offiziellen Abschluss des Marktes steht Interessierten das Wolfsburger Weihnachtsportal zur Verfügung, das in diesem Jahr erstmalig Teil des Wolfsburger Weihnachtsmarkts ist. Über eine App werde an dem kostenlosen Augmented-Reality-Foto-Spot eine weihnachtliche Inszenierung interaktiv sichtbar gemacht, heißt es.

red