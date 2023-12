Wolfsburg. Erst gibt die 46-Jährige bei der Polizeikontrolle an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Nach dem Alkoholtest gesteht sie den Konsum.

Der Wolfsburger Polizei ist am Montagnachmittag auf der Sülfelder Straße in Ehmen eine erheblich angetrunkene Autofahrerin aufgefallen. Gegen 16.45 Uhr wurden die Beamten auf die Fahrweise der 46-jährigen Seat-Fahrerin aufmerksam, die mit ihrem Pkw die Sülfelder Straße aus Sülfeld kommend in Richtung Ehmen befuhr. Sie wechselte nach Polizeiangaben häufig die Geschwindigkeiten und geriet beim Durchfahren einer Kurve zeitweise in den Gegenverkehr.

Die Seat-Fahrerin, die in Begleitung ihres 14-jährigen Sohnes war, gab zunächst an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Da die Beamten jedoch Atemalkohol wahrnahmen, boten sie der 46-Jährigen einen Alkoholtest an. Dieser zeigte schließlich einen Promillewert von 2,61 an. Dann gab die Fahrerin an, doch etwas Alkohol getrunken und zudem starke Schmerzmittel genommen zu haben.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme im Klinikum Wolfsburg an. Zudem wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der minderjährige Sohn wartete während der polizeilichen Maßnahmen in der Wache der Polizei. Gegen die 46-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, so die Polizei weiter.

Auto-Scheibe eingeschlagen - Unbekannte entwenden in Wolfsburg Smartphones und Handtasche

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend die Beifahrerscheibe eines im Allerpark in Wolfsburg geparkten VW Touareg eingeschlagen und entwendeten diverse Gegenstände. Das Auto war zwischen 18 und 19 Uhr in der Nähe eines Hotels im Allerpark geparkt. Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Beifahrerscheibe. Im Laufe der Betrachtung dieser, stellte er fest, dass zwei Smartphones, eine Handtasche mit Inhalt sowie ein Beutel mit Bekleidungsstücken fehlte.

Zeugen, denen in der kurzen Tatzeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Unbekannte beschädigen Zaun in Brackstedt

Ein unbekannter Fahrzeugfahrer hat zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, einen Zaun des Kindergartens in der Schusterstraße im Wolfsburger Ortsteil Brackstedt beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam und wer diesen verursacht hat, ist derzeit unbekannt.

Laut Polizei wurde der Zaun stark beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden.

red