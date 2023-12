Salzgitter. Eine 19-jährige Autofahrerin versucht dem „Geisterfahrer“ auszuweichen und kollidiert daraufhin mit einem geparkten Pkw.

Am frühen Montagabend hat ein „Geisterfahrer“ in Lebenstedt einen Unfall verursacht. Eine 19-Jährige befuhr gegen 17 Uhr die Neißestraße stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen, als ihr in Höhe des Fitnesslandes plötzlich ein Pkw auf ihrer Spur entgegenkam. Laut Polizei habe die Frau ihr Fahrzeug dann nach rechts gelenkt und kollidierte so mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW.

Der „Geisterfahrer“ flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Die 19-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Sowohl an ihrem Fahrzeug als an dem geparkten Pkw entstanden Totalschäden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit nach dem „Geisterfahrer“, zu dem aktuell noch keine Beschreibung vorliegt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Salzgitter unter der Rufnummer (05341) 18970 melden.

Vorfahrt missachtet - Kollision auf der B 248

Am Montagmorgen wurde eine Person in Salzgitter bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 72-Jähriger gegen 7.55 Uhr in den Kreuzungsbereich der Flurenstraße/B248 ein, obwohl er die Vorfahrt anderer hätte beachten müssen. Hier kollidierte er mit einem von links kommenden Lkw eines 29-Jährigen.

Der 72-jährige Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 23.000 Euro.

Täter erbeuteten Baustellenfahrzeug in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Liebenhaller Straße in Salzgitter-Bad ein Baustellenfahrzeug und weitere Baugeräte gestohlen. Zunächst verschafften sie sich unter Gewaltanwendung auf ein Fenster Zugang zu einem Container. Diesen durchsuchten sie dann nach ihrer Beute.

Die Polizei ermittelt aktuell die exakte Schadenshöhe. Unter der Rufnummer (05341) 8250 nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad Zeugenhinweise entgegen.

red