Wolfsburg. Der Ortsrat Stadtmitte hat mit anderen Institutionen einen Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Das soll Tradition werden.

Der Weihnachtsmarkt ist bereits eröffnet, Wolfsburg bereitet sich auf Weihnachten vor. Auch der Ortsrat Stadtmitte ist tätig geworden, um noch mehr Weihnachtsstimmung in die VW-Stadt zu bringen. Dazu wurde am Dienstag ein Weihnachtsbaum am Rondell vor dem Kaufhof geschmückt – und zwar von vielen fleißigen Händen.

Denn die Politiker haben sich für diese Aufgabe Hilfe geholt. Gemeinsam mit den Wirten der Kneipenmeile unter Initiative des Alt-Berlins sowie mit tatkräftiger Unterstützung der städtischen Kita in der City und dem evangelischen Kinder- und Familienzentrum Martin Luther wurde die Tanne vor dem Kaufhof geschmückt. „Der Baum wurde durch die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte aufgestellt, der wir auf diesem Weg recht herzlich dafür danken wollen“, erklärt PUG-Ratsherr Jens Tönskötter.

Der vom Ortsrat gespendete Baum wurde mit Licht und selbst gebasteltem Schmuck versehen. Auch die Neuland, die den Stromanschluss zur Verfügung stellt, und der Geschäftsbereich Grün, der das Rondell kurzfristig für die Aufstellung herrichtete, waren mit an Bord. „Wir wollen mit diesem neuen Standort auch gleichzeitig eine neue Tradition beginnen“, kündigte Tönskötter an.

red