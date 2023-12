Wolfsburg. Das Auto des 49-Jährigen landete am Samstagabend im Graben. Er flüchtete vom Unfallort, nachdem ihn ein Zeuge gesehen hatte.

Auf der Kreisstraße 72 zwischen Sülfeld und Ehmen ist am Samstagabend ein Auto im Straßengraben gelandet. Der 49-jährige Fahrer entfernte sich nach dem Unfall – die Wolfsburger Polizei konnte den alkoholisierten Mann aber später an seiner Wohnanschrift stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 49-Jährige gegen 22.40 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrspur in Richtung Sülfeld abgekommen. Das Auto kam erst im Straßengraben zum Stehen. Ein Zeuge hielt an – der Unfallverursacher gab jedoch an, dass er bereits die Polizei informiert hätte. Der Zeuge verständigte dennoch die Polizei und fuhr anschließend weiter. „Da ihm die Situation jedoch suspekt vorkam, fuhr er nochmal zur Unfallstelle zurück“, erklärt die Polizei. Dort stand nun nicht mehr der Unfallverursacher, sondern eine Frau.

Weitere Polizei-Streife fährt zur Wohnanschrift des Unfallverursachers

Die eintreffenden Beamten konnten im Unfallfahrzeug einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Durch eine weitere hinzugezogene Streifenwagenbesatzung wurde die Wohnanschrift des 49-Jährigen überprüft. Dort traf die Polizei auf den Mann – ein Test bestätigte den Alkohol-Verdacht. Im Klinikum wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen.

Das Auto wurde abgeschleppt, der Führerschein des Wolfsburgers sichergestellt. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

red