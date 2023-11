Wolfsburg. Nach dem Bundesligaspiel am Samstag kam es an der Berliner Brücke in Wolfsburg zu der Auseinandersetzung. Außerdem: Einbruch in Vorsfelder Werkstatt.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Berliner Brücke ereignete und bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen polizeilichen Informationen befuhr ein 68 Jahre alter Radfahrer den Radweg an der Berliner Brücke in Richtung Heßlinger Straße auf der westlichen Seite.

Zu der Zeit herrschte reger Personen- und Fahrzeugverkehr, da das Fußballbundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig beendet war. Ein Mann querte mit zwei Kindern die Fahrbahn und um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlangsamte der 68-Jährige seine Geschwindigkeit und stieg letztlich vom Fahrrad ab.

In diesem Zusammenhang kam es zwischen dem Mann mit den beiden Kindern und dem Radfahrer zu einer Auseinandersetzung, bei der der Radfahrer zu Boden ging und sich dabei schwer verletzte. Während sich mehrere Passanten um den Verletzten kümmerten, ging der Unbekannte mit den beiden Kindern in Richtung Schlosskreuzung davon. Die Passanten leisteten dem 68-Jährigen Erste Hilfe und alarmierten einen Krankenwagen, der den verletzten Radfahrer ins Wolfsburger Klinikum verbrachte, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Unbekannte war etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Die beiden Kinder waren etwa 5 bis 6 Jahre alt. Alle drei waren mit dunklen Anoraks mit Kapuze bekleidet. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann mit den zwei Kindern geben können. Hinweise: (05361) 46460.

Einbruch in Vorsfelder Werkstatt – Täter erbeuten Bargeld

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Werkstatt im Max-von-Laue-Weg in Vorsfelde eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter am Mittwoch gegen zwei Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu der Werkstatt. Dort stahlen sie ein Behältnis, in dem sich Trinkgeld befand. Die Täter konnten in unbekannte Richtung entkommen. Hinweise: (05363) 809700.

red