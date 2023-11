Wolfsburg. Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag einen VW Touran in der Wolfsburger Grauhorststraße angefahren. Schaden: etwa 4000 Euro.

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in der Grauhorststraße ereignet hat. Bislang bekannt ist, dass eine Autofahrerin ihren VW Touran gegen 5.30 Uhr auf einem Parkstreifen in Höhe der dortigen Tankstelle parkte.

Gegen 10.35 Uhr stellte eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife fest, dass der Wagen an der hinteren linken Tür stark beschädigt war. Die Beamten informierten die Fahrzeugnutzerin, die den Beamten erklärte, dass sie das Auto ordnungsgemäß und unbeschädigt dort geparkt hatte.

Unfallflucht in Wolfsburg: Linke hintere Tür geht nicht mehr auf

Ein unbekannter Fahrer hatte beim Vorbei- oder Rückwärtsfahren den Touran dermaßen stark beschädigt, dass sich die hintere linke Tür nun nicht mehr öffnen ließ. Anschließend war er davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 4000 Euro belaufen.

Die Wolfsburger Polizei hofft nun darauf, dass jemand etwas gesehen hat – die Grauhorststraße ist in dieser Zeit stark frequentiert, in der Nähe befinden sich die Tankstelle und ein Supermarkt. Zuständig ist das 7. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

red