Wolfsburg. In der Ostfalia-Hochschule wird der Wolfsburger Pflegebericht vorgestellt. Interessierte Bürger können teilnehmen – so geht es.

Sie richtet sich an Pflegefachkräfte, pflegende Angehörige, Pflegebedürftige, Ärzte sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger: Unter dem Motto „Was bewegt Wolfsburgs Pflegende und Gepflegte? – Ergebnisse aus dem Pflegebericht 2023“ richtet die Stadt am 14. November die erste Wolfsburger Pflegekonferenz aus. Die Veranstaltung findet von 15.30 bis voraussichtlich 19 Uhr im Audimax-Gebäude D der Ostfalia am Robert-Koch-Platz 8a statt.

„Die erste Wolfsburger Pflegekonferenz ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren Pflegeversorgung in unserer Stadt. Wir möchten Pflegefachkräfte, Angehörige, Pflegebedürftige und die breite Öffentlichkeit einbeziehen, um gemeinsam die Herausforderungen in der Pflege anzugehen“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Im Wolfsburger Pflegebericht wird die Pflegesituation in der Stadt analysiert

Die Pflegekonferenz wird die ersten Erkenntnisse aus dem Pflegebericht der Stadt Wolfsburg vorstellen, der die aktuelle Situation und Entwicklungen in der pflegerischen Versorgung im ambulanten, teil- und vollstationären Sektor der letzten Jahre in Wolfsburg analysiert, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.

Monika Müller, Sozialdezernentin der Stadt, unterstreicht die Bedeutung dieser Daten und erklärt: „Durch die Erarbeitung des örtlichen Pflegeberichts stellen wir uns aktiv den An- und Herausforderungen in der Pflege. Diese Konferenz ermöglicht uns, die Ergebnisse mit Fachkräften, Angehörigen und anderen Interessierten zu diskutieren, um innovative Lösungsansätze zu entwickeln.“

Auch in Wolfsburg gibt es Fachkräftemangel in der Pflege

Im Rahmen der Veranstaltung haben Teilnehmende die Gelegenheit, sich in drei Foren mit Expertinnen und Experten aus den relevanten Bereichen über den Fachkräftemangel in der Pflege, die Ausbildungsperspektiven und die ambulante Versorgungssituation auszutauschen. Die Diskussionen sollen dazu dienen, neue Wege und Lösungen auf kommunaler Ebene zu erarbeiten.

Die erste öffentliche Pflegekonferenz der Stadt Wolfsburg soll eine bedeutende Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten im Pflegesektor werden. Die Anmeldung zur Pflegekonferenz sowie zur Teilnahme an einem Forum der kommunalen Handlungsfelder ist bis zum 12. November online auf www.wolfsburg.de/pflegekonferenz möglich. Die Stadt hofft auf eine rege Beteiligung und konstruktive Diskussionen, um die Zukunft der Pflege in Wolfsburg zu gestalten, heißt es abschließend.

red