Wolfsburg. Irgendwie kriegt der Kompakt-Stromer ID.3 nicht die Kurve. Dabei soll er doch im neuen Jahr im Stammwerk für Volumen sorgen.

Bei diesen Zahlen muss man schlucken: Im Oktober wurden in Deutschland nur 916 Einheiten des VW-Elektrokompaktautos ID.3 verkauft. Das ist ein Minus von gut 57 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Flensburger Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Woran liegt es, dass das künftig in Wolfsburg produzierte erste Modell der ID.-Familie so unattraktiv zu sein scheint?