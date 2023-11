Fallersleben. Der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben veranstaltet wieder einen Weihnachtsmarkt. Was in diesem Jahr geboten wird, lesen Sie hier.

Unter dem Titel „Fallersleber Weihnachtszauber“ wird es auch in diesem Jahr in der Altstadt in Fallersleben einen Advents- und Weihnachtsmarkt geben. Wie der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben mitteilt, findet dieser vom 8. bis 10. Dezember statt.

Mittelpunkt des Geschehens ist das aus dem 16. Jarhhundert stammende Schloss. Einer der „Hingucker“ dieses Weihnachtsmarktes ist eine große geschmückte Tanne am Kavaliershaus. Im Gewölbekeller stellen Hobby-Künstler sich und ihre Bastel- und Handarbeiten vor. Im Kaminzimmer des Schlosses werden Märchen vorgelesen und Basteln angeboten. Im Schlosshof gibt es vorweihnachtliche Leckereien , Süßes und Herzhaftes. Der beliebte weiße Winzer-Glühwein von der Mosel ist auch dabei.

Geboten wird außerdem ein Kulturprogramm. Zugesagt haben bereits das Jagdhornbläserkorps Hasenwinkel, Kindertagesstätten und Grundschulen, wie der Verein berichtet. Zwei Karussels stehen gegenüber vom Schlosshof. Ein Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Im benachbarten Jugendzentrum „Forsthaus“ lädt die Herzogin Clara Kaffeestube Besucher des Weihnachtszaubers zu selbstgebackenen Kuchen, Keksen, und Kaffe ein.

Veranstalter ist der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben, Kooperationspartner sind das Hoffmann von Fallersleben-Museum sowie das Jugendzentrum „Forsthaus“.

red