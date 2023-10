Mit Nachtwächter Fritz durch Fallersleben

Die Tage werden kürzer und es wird kälter: Zeit für den Fallersleber Nachtwächter Fritz, seine beliebten Rundgänge in der Hoffmannstadt Fallersleben wieder aufzunehmen. Friedrich Wandschneider, alias Nachtwächter Fritz, dreht dann, ausgestattet mit Hellebarde, Horn und Laterne, seine abendlichen Runden, bei denen er von weiteren Mitgliedern der Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben unterstützt wird.

In kleinen Szenen werden nicht nur die Aufgaben des Nachtwächters erklärt, sondern auch außergewöhnliche Vorkommnisse gezeigt, die während seines Dienstes durchaus passieren konnten. Es ist eine kurzweilige Zeitreise, bei der die Teilnehmer auch ab und an aktiv mitwirken dürfen – und müssen.

Anmelden für die Nachtwanderungen durch Fallersleben

Der nächste Rundgang ist am Sonntag, 29. Oktober, um 19 Uhr. Treffpunkt und Start des etwa 90-minütigen Rundgangs ist „Jan’s Shop“ in der Westerstraße. Friedrich Wandschneider bittet um Anmeldungen unter den Telefonnummern (05362) 62320 oder 0173 4080986 sowie per E-mail an f.wandschneider@wolfsburg.de. Die Teilnehmer-Zahl ist begrenzt auf maximal 25 Personen.

Weitere Termine finden immer sonntags statt am 26. November, 14. Januar, 28. Januar und 11. Februar um jeweils 18 Uhr sowie am 10. und 24. März um jeweils 19 Uhr. Zu den Terminen können auch Plätze über die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) an den Sonntagen 5. und 19. November sowie 10. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr, gebucht werden unter https://www.wmg-wolfsburg.de.

Zudem besteht für Gruppen die Möglichkeit, Sonderführungen zu vereinbaren. Die Termine dafür sind direkt mit Friedrich Wandschneider abzusprechen. Der neue Flyer für die Saison 2023 / 2024 kann auf der Internet-Seite des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben/Theatergruppe eingesehen werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de