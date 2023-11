Wolfsburg. Die Verwaltung legt dem Wolfsburger Stadtrat im Dezember eine Beschlussvorlage vor. Investiert werden soll in die Energieeffizienz.

Die erforderliche umfassende Sanierung des Badelandes tritt jetzt in die Planungsphase. Dafür legt die Verwaltung dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner nächsten Sitzung am Montag, 6. Dezember, eine Beschlussvorlage vor, die die Planungen der Leistungsphasen 1 und 2 beinhaltet. Neben der Beseitigung von altersbedingtem Verschleiß, baulichen Mängeln und verbessertem Brandschutz soll auch in die Energieeffizienz des Bades investiert werden, um das Bad für die Zukunft fit zu machen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

„Das Badeland ist seit weit 20 Jahren der Anziehungspunkt für Schwimmen und Planschen – nicht nur für Wolfsburg, sondern für die gesamte Region“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Das 50 Meter lange Sportbecken garantiert den Schwimmunterricht unserer Schulen und das Training der Vereine und damit das Lernen und Üben der Überlebenstechnik Schwimmen.“

Sanierungsbedarf wurde in vergangenen Jahren größer

Das Badeland wird seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 ohne große Schließzeiten betrieben. In den vergangenen Jahren zeigte sich durch den Dauerbetrieb ein immer größerer Sanierungsbedarf. Die Nutzerzahlen von teilweise über 700.000 Badegästen im Jahr tun ihr übriges, denn die starke Auslastung führt auch zu mehr Verschleiß, berichtet die Stadt weiter. Daher ist es nun notwendig, das Badeland aufgrund nutzungsbedingter Verschleißerscheinungen, aber auch wegen festgestellter baulicher und planerischer Mängel einer Generalsanierung zu unterziehen.

Im Jahr 2022 hat die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um einen Überblick über die notwendigen Maßnahmen zu bekommen. Diese sollen nun in die konkrete Planung gehen. Dafür werden finanzielle Mittel in Höhe von 2.521.000 Euro bereitgestellt. Erst danach steht dann fest, welche Mittel für die Umsetzung erforderlich sind und in die städtischen Haushaltsplanungen der kommenden Jahre aufgenommen werden müssen. Fest steht schon heute, dass das Badeland regelmäßig saniert und modernisiert werden muss, um attraktiv zu bleiben und die Stadt dafür immer wieder ausreichend Mittel bereitstellen muss.

„Schwimmen ist Überlebenstechnik und Schwimmen ist wichtiger Bestandteil des Schulsports, damit ist das Badeland für Wolfsburg ein wichtiges Angebot nicht nur für Freizeit und Erholung, sondern auch für schulische Bildung“, erläutert Sportdezernentin Monika Müller die Bedeutung des BadeLandes.

red