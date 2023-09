Im Wolfsburger Badeland gibt‘s zur Wintersaison Veränderungen

Wolfsburg Die Wintersaison im Wolfsburger Badeland beginnt am 15. September. Dabei gibt es eine Änderung, die Frühaufsteher freuen dürfte.

Ab dem 15. September beginnt die Wintersaison im Badeland Wolfsburg. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das bedeutet wieder längere Öffnungszeiten im Sportbad. Von Montag bis Freitag lässt sich der Bereich von Frühschwimmenden schon ab 6 Uhr nutzen, ab 10 Uhr öffnet der Spaßbereich und ab 11 Uhr sollen dann wie gewohnt die Sauna-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen öffneten Sport- und Spaßbereich bisher gemeinsam um 9 Uhr. „Dieses wird sich ab dem 15. September ändern“, teilt die Stadt mit. Das Sportbad wird dann schon eine Stunde früher öffnen, sodass Frühaufsteher und Frühaufsteherinnen zu diesen Terminen bereits ab 8 Uhr ihre Bahnen ziehen können.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die genauen Öffnungszeiten und weitere Informationen finden sich unter www.badeland-wolfsburg.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de