Wolfsburger fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Wolfsburg Am Freitagvormittag kam der Fahrer aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Außerdem: Mehrere Einbrüche in Wolfsburg.

Ein 43-Jähriger aus Wolfsburg ist mit seinem VW Passat am Freitagvormittag auf der Landesstraße 294 hinter Heiligendorf Richtung Hattorf gegen einen Baum gefahren. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei Wolfsburg mit. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Gegen 11 Uhr kam der Fahrer in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, so die Polizei.

Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Sein Wagen erlitt einen Totalschaden. Um zu überprüfen, ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte, führten die Beamten einen Test durch. Der Alkoholtest bei dem Fahrer ergab jedoch 0,0 Promille.

Schwerer Unfall in Fallersleben – Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

In Fallersleben hat es am Montagmorgen gegen 6 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Eine 55 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wollte an einer Fußgängerfurt die Straße Westrampe, nahe der Einmündung Kahllandwiesen, überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei einen VW Touran, der die Westrampe aus Richtung Sülfeld in Richtung Fallersleben befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 39 Jahre alte Touran-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen.

Der Touran erfasste die 39-Jährige, die auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die Schwerverletzte, die anschließend durch einen Notarzt behandelt und durch eine Rettungswagenbesatzung ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde. Der 39 Jahre alte Fahrer des VW Touran blieb scheinbar körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Einbrüche in Wolfsburger Wohnhäuser am Wochenende

Die Polizei hat im Laufe des Samstags zwei Einbrüche in Wohnhäuser registriert. Ob und was die Täter dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Ein Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 12.30 und 20 Uhr im Schwaneberger Ring in Vorsfelde.

Laut Polizei gelangten die Täter zur angegebenen Zeit ungehindert an das Einfamilienhaus und überwanden die Schließvorrichtung der Hauseingangstür. Anschließend begaben sie sich ins Innere des Hauses, betraten und durchsuchten jedes Zimmer nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die zweite Tat geschah am Samstagabend zwischen 17.45 und 19.20 Uhr im Fuchsweg im Stadtteil Tiergartenbreite. Hier gelangten die Täter über ein Nachbargrundstück an das Tatobjekt. Sie öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so ins Innere des Hauses. Anschließend wurden auch hier Schubladen und Schränke in jedem Zimmer nach sich lohnender Beute durchsucht.

Danach verschwanden die Täter in der Dunkelheit in unbekannte Richtung. Die Ermittler können einen unmittelbaren Tatzusammenhang derzeit nicht ausschließen und hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

Der Beauftragte für Kriminalprävention, Mario Dedolf, erklärt in diesem Zusammenhang: „Geschlossene Türen sind keine abgeschlossenen Türen! Stellen sie sicher, dass, wenn sie das Haus verlassen, sie nicht nur die Haustür zuziehen, sondern mittels Schlüssel auch abschließen!“ Ferner bittet die Polizei darum, bei Feststellung eines Einbruchs, keine Gegenstände zu berühren oder Räume zu betreten, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de