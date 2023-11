Verkehr in Wolfsburg Achtung Bauarbeiten! – Neue Baustellen an Wolfsburgs Straßen

Die gute Nachricht für Autofahrer zuerst: Der Schlesierweg am Wolfsburger Laagberg wird in diesem Herbst doch noch nicht zur Baustelle. Eigentlich sollte dort in diesem Jahr in vierwöchigen Straßenarbeiten unter Vollsperrung die marode Fahrbahn erneuert werden. Doch die Deckensanierung ist verschoben.

Wie die Stadt Wolfsburg berichtet, konnte der Bauauftrag erst jetzt vergeben werden. „Im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft wird mit den Arbeiten daher erst im Frühjahr 2024 begonnen“, heißt es aus dem Rathaus. Am Schlesierweg befinden sich zahlreiche Geschäfte.

Bauarbeiten im Schlesierweg sind verschoben – aber zwei Radwege werden erneuert

Erneuert werden dagegen noch in diesem Jahr zwei Radwege. In Almke wurde Ende Oktober mit dem Aufbau von Verkehrssicherungen begonnen. Dort erhält der Radweg auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen dem Freibad und der Kreuzung Am Kleifeld eine neue Tragschicht und Asphaltbefestigung. Das vorhandene Pflaster wird ersetzt. Bei guter Witterung sollen die Bauarbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sein.

Zwischen Reislingen und Neuhaus wird derweil auf dem Radweg an der Sandkrugstraße auf rund 700 Metern das vorhandene Pflaster durch Asphalt ersetzt. Zusätzlich wird eine neue Tragschicht eingebaut. Für die Arbeiten ist der Geh- und Radweg gesperrt. Die Stadtverwaltung kündigt eine Umleitung über angrenzende Wege an, die ausgeschildert werde.

Auch für Autofahrer gibt es eine Änderung, aber nur eine kleine: Der Kfz-Verkehr wird im Bereich der Sandkrugkreuzung beeinträchtigt, da der Rechtsabbiegestreifen gesperrt wird. Die Verkehrsteilnehmenden, die aus Neuhaus kommen, können dennoch in alle Richtungen abbiegen: Sie nutzen dafür die verbliebene Fahrspur. Aktuell geplantes Bauende ist Ende Januar 2024.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de