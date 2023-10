Nachdem Unbekannte die Reifen von Autos in Wolfsburg zerstochen haben, sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg Reifenstecher in Wolfsburg-Detmerode – zwei Autos betroffen

Unbekannte haben in Detmerode die Reifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es in beiden Fällen dieselben Täter waren und sucht nach Zeugen.

Die eine Reifenstecherei ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.10 und 16 Uhr auf einem Großraumparkplatz in der Lutonstraße. Die 38-jährige Besitzerin stellte hier ihren VW Multivan ab. Als sie wieder zu ihrem Wagen kam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter mehrfach in einen Reifen ihres Fahrzeugs gestochen hatte. Der Schaden dürfte sich hier auf 500 Euro belaufen.

Reifen in Wolfsburg zerstochen – Schaden in dreistelliger Höhe

Der zweite Fall ereignete sich am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Berliner Ring. Hier zerstörte zwischen 23.05 und 23.50 Uhr ein Unbekannter den Reifen eines VW T-Roc, den sein 66 Jahre alter Besitzer dort abgestellt hatte. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 200 Euro.

Die Polizei kann in beiden Fällen einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und hofft darauf, dass andere Nutzer der betroffenen Parkplätze verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Mehr wichtige Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de