Wolfsburger Siebenbürger feiern aus besonderem Anlass

Das Motto lautete „Gemeinschaft pflegen – Tradition erhalten – Zukunft gestalten“: Die Kreisgruppe Wolfsburg der Siebenbürger Sachsen, die Volkstanz- und Trachtengruppen sowie die Siebenbürger-Blaskapelle feierten das 70-jährige Gründungsjubiläum mit einer Kulturveranstaltung im Spiegelsaal des Congress-Parks in Wolfsburg. Die Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit der Rumäniendeutschen in Siebenbürgen, das an der Grenze von Ostmitteleuropa zu Südosteuropa liegt.

Nach der Begrüßung durch böhmische Blasmusik wurden die Ehrengäste begrüßt: Angelika Jahns, Bürgermeisterin der Stadt Wolfsburg, Helmuth Gaber, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen, Propst Ulrich Lincoln von der St.-Petruskirche Vorsfelde und Thorsten Vogel, Leiter des Mehrgenerationenhauses. In ihrer Ansprache hob Angelika Jahns die langjährige Mitwirkung der Kreisgruppe und der Blaskapelle an vielen Kulturveranstaltungen der Stadt und in der Region hervor.

Siebenbürger Sachsen tanzen in Wolfsburg bis tief in die Nacht

Anschließend wurden die Tanzdarbietungen mit dem traditionellen Aufmarsch aller Tanzgruppen vor der Bühne eröffnet. „In festlicher siebenbürgischer Tracht gekleidet, boten 70 Frauen und Männer zusammen mit der Blaskapelle ein überwältigendes Bühnenbild“, heißt es in der Mitteilung der Siebenbürger Sachsen. Zum tänzerischen Finale formierten sich alle Tänzerinnen und Tänzer mit ihren Tanzleitern Harald Hermann, Gerhard Schunn und Rudi Faff zur traditionellen Sternenpolka.

Die Siebenbürger-Blaskapelle präsentierte in ihrem Konzertteil einen bunten Strauß an böhmischer Blasmusik und lebhaften Polkas. „19 Musikanten auf der Bühne spielten sich in die Herzen der Zuhörer“, heißt es – und zwar getreu dem Titel der 2001 veröffentlichten CD „Ich hör‘ so gerne Blasmusik“. Ein besonderer Höhepunkt sei das Stück „Einsamer Hirte“ mit Solo für Querflöte, gespielt von Silke Lehmann, gewesen. Die Kulturveranstaltung fand ihren Abschluss mit dem Siebenbürger Lied und dem Deutschland-Lied.

Am Ende des Abends stand der Siebenbürger Ball auf dem Programm. Die Band „Silverstars“ aus Nürnberg/München habe den Tänzerinnen und Tänzern mit aktuellen Hits, Schlager und Pop bis in die Nacht kräftig eingeheizt, heißt es abschließend.

