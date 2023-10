Yearbook-Challenge: VfL Wolfsburg macht Social Media Trend mit

Wolfsburg Zurück in die 90er Jahre: Der Fußball-Erstligist VfL Wolfsburg teilt Jahrbuch-Bilder von Mattias Svanberg auf Instagram. So reagieren die Fans.

Back to the 90s! Mit der neuen Yearbook-Challenge auf Instagram ist das mittlerweile gar nicht mehr so schwierig. Denn mithilfe der Epik-App reisen die Instagram-Nutzerinnen und Nutzer nicht nur gedanklich, sondern auch visuell zurück in die Vergangenheit. Facebook und Instagram sind übersät mit Porträtbildern, die von einer Künstlichen Intelligenz erstellt wurden. Auch der VfL Wolfsburg springt auf den Trend mit auf und zeigt die Jahrbuch-Bilder von Mittelfeldspieler Mattias Svanberg.

Mal sitzt der schwedische Fußballspieler lässig auf einem Stuhl, seinen Kopf hat er auf seiner Faust abgestützt, guckt mit leicht geöffnetem Mund in die Kamera. Blonde Tolle, silberner Schmuck, schwarze Lederjacke und dunkle Jeanshose machen den 90s Look perfekt. Auf einem anderen Bild, die Haare etwas kürzer, sitzt er lässig angelehnt in einem weißen Poloshirt und weißer Hose auf einem Stuhl. Frecher wird es dann beim letzten Bild, auf dem er verschmitzt an der Kamera vorbeiblickt, eine weiße Mütze trägt und das T-Shirt lässig in die Jeans rein gesteckt hat.

Yearbook-Challenge beim VfL Wolfsburg: Künstliche Intelligenz verwandelt Mattias Svanberg in einen Basketballer

Und wer vermutet, dass Svanberg nur Fußball spielen kann, hat die Rechnung ohne die KI gemacht. In schwarzem Jackett mit bunten Logos und gemusterter Krawatte spielt er auf einem Bild E-Gitarre, auf einem anderen hält er – gekleidet wie ein Football-Profi – den Football in den Händen und lächelt wie ein High-School-Schwarm in die Kamera oder steht in einem lässigen Basketball-Trikot seitlich vor der Kamera und hält einen Basketball vor seine Brust.

Und wie soll es auch anders sein: Die VfL-Fans lieben den neuen Trend am Beispiel ihres Mittelfeldspielers. „Uffff“ schreibt ein Instagram-Nutzer, dem die Bilder offensichtlich gut gefallen. Andere kommentieren den Beitrag mit „Weltklasse!“, „Würde“ oder zahlreichen Lachsmileys – unter anderem der schwedische Fußballspieler höchstpersönlich. Und eine Nutzerin sieht sogar David Hasselhoff in den Bildern. Ob das an der Tolle liegt?

