Herbstferien-Programm im Wolfsburger Planetarium

Die Herbstferien sind fast da und dann bleibt viel Zeit, um mit der Familie etwas Schönes zu unternehmen. Als astronomisches Ausflugsziel für die ganze Familie bietet sich das Wolfsburger Planetarium an, denn dort können kleine und große Gäste Weltraumabenteuer hautnah erleben, die sogar ganz ohne 3D-Brille zu einem 360-Grad-Erlebnis werden.

Damit die Herbstferien kosmisch werden, wird jeweils am am Dienstag, 17., 24. und 31. Oktober, sowie am Donnerstag, 19. und 26. Oktober, jeweils um 11.30 Uhr das Live-Ferienprogramm zum Mitmachen „Eine Reise in die Sternenwelt“ angeboten. Auf dieser interaktiven Reise durch das Weltall erfahren Kinder ab sechs Jahren, welche Sterne, Sternbilder oder sogar Planeten im Frühling am Abendhimmel sichtbar sind und wie sich diese ganz einfach selbst finden lassen. Darüber hinaus wird auch mal mit Lichtgeschwindigkeit durch die Ringe des Saturns geflogen oder eine Achterbahnfahrt über die Planeten absolviert. Außerdem dürfen kleine und große Gäste in dieser interaktiven Veranstaltung dem wissenschaftlichen Team Löcher in den Bauch fragen.

Grusel-Special im Wolfsburger Planetarium für Kinder ab sechs Jahren

Im Anschluss an „Eine Reise in die Sternenwelt“ laufen während der Ferien jeweils dienstags und donnerstags um 13 Uhr und um 14.30 Uhr noch weitere Programme für die ganze Familie. Zum Abschluss der Herbstferien öffnen sich laut Planetarium am Dienstag, 31. Oktober, um 16 Uhr die Tore ins Grusel-Reich, wenn unter den 9000 Sternen des Planetariums für alle Kinder ab sechs Jahren Halloween – das Fest der Geister und Gespenster – in einem einstündigen kindgerechten Special zelebriert wird. Alle Hexen, Werwölfe und Vampire sind dazu willkommen und dürfen verkleidet kommen. Für die Veranstaltungen gelten die regulären Eintrittspreise: 9,50 Euro und ermäßigt 7 Euro. Infos gibt es per E-Mail an info@planetarium-wolfsburg.de. Karten können unter der Telefonnummer (05361) 8999320 oder im Internet unter www.planetarium-wolfsburg.de reserviert werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de