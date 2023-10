Planetarium Wolfsburg zeigt neue Astronomieshow

Eine neue Astronomieshow feiert am Freitag, 13. Oktober, um 17.30 Uhr ihre Premiere im Planetarium Wolfsburg. Das teilt die Planetarium Wolfsburg gGmbH mit.

Das Universum ist riesig groß und im Verhältnis zu einem Menschenleben unvorstellbar alt: Vor etwa 14 Milliarden Jahren entstand es – doch das ist eine kurze Zeitspanne gegen die Zukunft, die noch vor ihm liegt. Wie geht es weiter mit dem sich ständig im Wandel befindenden Universum? Die Antwort auf diese Frage liefert jetzt die knapp 50minütige, neue Show „Ziel Zukunft: Vom Jetzt bis zur Ewigkeit“ in eindrucksvollen Bildern und aufschlussreichen 360-Grad-Animationen im Wolfsburger Planetarium.

Inhaltlich gibt die Show lehrreiche Einblicke: „Nachdem wir in unserer Show „Zeitreise – Vom Urknall bis zum Jetzt“ gereist sind, machen wir in der neuen Show den nächsten Schritt und reisen vom Jetzt bis in die Ewigkeit“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Lanz-Kröchert. „In faszinierenden Bildern erleben wir wie ganze Welten vergehen und selbst Schwarze Löcher sich am Ende der Zeit in Nichts auflösen.“

Geschäftsführerin Eileen Pollex freut sich, dass sich das Planetarium Wolfsburg mit Blick auf diese Show wieder an einer Produktion beteiligen durfte: „Die Show ist ein anspruchsvolles Wissensprogramm, das den spannenden Fragen unserer Zeit nachgeht und aktuelle Forschungsergebnisse zur Zukunft unseres Universums liefert. Sie wurde in Zusammenarbeit und Kooperation mit 14 weiteren deutschsprachigen Planetarien konzeptioniert und produziert und ich bin froh, dass auch das Team des Wolfsburger Planetariums in dem knapp dreijährigen Entstehungsprozess mitwirken durfte.“

Show ist im regulären Programm im Wolfsburger Planetarium zu sehen

Nach der Premiere am 13. Oktober ist die Show im regulären Veranstaltungsprogramm des Wolfsburger Sternentheaters zu sehen. Das Programm wird ab 12 Jahren empfohlen. Für die Veranstaltungen gelten die regulären Eintrittspreise: 9,50 Euro und ermäßigt 7 Euro. Karten können unter der Telefonnummer (05361) 8999320 reserviert werden. Tickets gibt es auch online unter www.planetarium-wolfsburg.de.

