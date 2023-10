Neues Restaurant: Wolfsburger reagieren mit Nostalgie und Ärger

„Hat in Detmerode gefehlt“ oder „Freut uns, endlich gute Nutzung“ – das sind nur einige der zahlreichen Netzreaktionen auf unseren Artikel „Neues Restaurant in Wolfsburg an ungewöhnlichem Ort eröffnet“. Denn: In den alten „roten Kiosk“ in Detmerode ist nun der Asiate „Ghien Wok & Sushibar“ eingezogen. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger reagieren mit Freude und Nostalgie. Aber auch mit harrscher Kritik.

Es sind Kindheitserinnerungen, die dieser Neuanfang von Son Le und seiner Frau Hai Nguyen wieder aufleben lässt. „Als Kinder haben wir da in dem Kiosk immer unsere Bunten Tüten und Flippereis geholt“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Eine weitere erinnert sich: „Das Gebäude ist legendär. Jeder, der in Detmerode zur Schule ging (wir damals zur OS) ist extra zu diesem Kiosk gegangen, um sich Center Shocks, Bunte Tüte oder Eis zu holen und dann über die Stadt mit dem Bus nach Hause zu fahren.“

Asiatisches Restaurant in Detmerode: Wolfsburgerinnen und Wolfsburger freuen sich

Andere freuen sich, dass das Gebäude des ehemaligen „roten Kiosks“ endlich wieder einen Nutzen hat – schließlich stand es zuletzt leer: „Finde ich mega. Das Gebäude stand so lange leer, es freut mich sehr, dass da endlich was aufmacht.“ Eine weitere Nutzerin schreibt: „Toll, dass dort wieder Leben einkehrt.“

Und ja, es gibt auch schon Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die das neue asiatische Restaurant in Detmerode bereits getestet haben: „Mega lecker dort“, „Schmeckt sehr gut. Komme immer gerne wieder“ oder „Schmeckt gut. Holen gern dort unser Essen ab“, sind nur einige Kommentare zu dem Artikel.

Kritik und Häme an neuem asiatischen Restaurant im alten „roten Kiosk“ in Detmerode

Aber es gibt auch Kritik an der neuen Nutzung: „Dort gehört eigentlich ein Kiosk rein, so wie in den 40-50 Jahren davor“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer Wolfsburger meint: „Als wenn wir nicht schon genug solche Essen hier hätten.“ Ein anderer prophezeit: „Können gleich wieder schließen.“

Wie und ob sich das asiatische Restaurant halten wird, ist abzuwarten. Fest steht: Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger freuen sich über das neue Restaurant, verabreden sich bereits jetzt in den Kommentaren zum Essen gehen, wünschen den Betreibern Glück und Erfolg und heißen sie herzlich willkommen.

