Sanierung abgeschlossen: Wege um Detmeroder Teich wieder eben

Die Sanierung der Wege um den Detmeroder Teich ist abgeschlossen. Um das zu feiern sowie die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, traf sich die Lokalpolitik am Ort des Geschehens. Ortsbürgermeister Joachim Grammes dankte in diesem Zuge dem ebenfalls anwesenden Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und stellvertretend dessen Mitarbeitern für die Umsetzung der Sanierung. So heißt es in der Mitteilung von Thorsten Werner, Fraktionssprecher der CDU.

In kurzer Zeit sei der jahrelange Wunsch der Detmeroder Bürger umgesetzt worden, immer wieder sei die Maßnahme zuvor verschoben worden. „Initiiert wurde die zirka 250.000 Euro teure Sanierung durch einen Antrag der CDU im Ortsrat, der dann einstimmig als Prio-Projekt in den Haushalt eingebracht wurde“, erklärt Thorsten Werner. „Wir lösen damit unser zentrales Wahlkampfthema aus dem Jahr 2021 ein.“

Wege um den Detmeroder Teich in Wolfsburg waren in keinem guten Zustand

Grammes sagte: „Zunächst sollten laut Antrag auch die Wege beleuchtet werden. Dieser Schritt soll nach Rücksprache mit der Verwaltung erst im kommenden Jahr angegangen werden. Derzeit entsteht in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat ein Konzept zur Umsetzung. Die nächsten Gespräche werden noch vor der Abstimmung zum Haushalt 2024 geführt.“

Sehr erfreut über die nun ebenen Wege waren auch Anwohner aus Detmerode. Johannes Baumert, 92 Jahre, kann nun wieder mit dem Rollstuhl um den Detmeroder Teich fahren: „In den vergangenen Jahren war das wegen der Huckel und Löcher im Asphalt leider nicht möglich.“

red

