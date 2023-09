Rückblick auf 40 Jahre: Fotoclub Wolfsburg feiert Jubiläum

Rund 140 Fotografien und weiteres dokumentarisches Material sollen einen abwechslungsreichen Rückblick auf die Klubgeschichte und Entwicklung von Fototechnik und fotografischen Sichtweisen werfen. Mit einer großen Ausstellung, die kürzlich im Stadtmuseum eröffnet wurde, blickt der Fotoclub Wolfsburg jetzt auf sein 40-jähriges Jubiläum zurück, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Die Museumsgäste erwarten dokumentarische Aufnahmen aus der Stadtgeschichte ebenso wie Fantasiewelten aus aufwendigen Composing-Kreationen“, heißt es weiter. Details an Luxusmobilen in der Autostadt oder markanten Wolfsburger Gebäuden seien ebenso gekonnt ins Bild gesetzt worden wie die abwechslungsreiche Natur rund um Wolfsburg oder exotische Reiseziele. Die Ausstellung „40 Jahre Fotoclub Wolfsburg“ ist noch bis zum 30. Dezember in den Schlossremisen im Stadtmuseum zu den bekannten Öffnungszeiten zu sehen.

Fotoclub Wolfsburg feiert 40-jähriges Bestehen mit einer Sonderschau

Angeregt durch die Volkshochschulkurse des renommierten Fotografen Heinrich Heidersberger hatten mehrere Hobbyfotografinnen und -fotografen seit Ende 1982 die Gründung eines Fotoclubs vorbereitet. Am 24. April 1983 kam es zur Gründungsversammlung und am 21. Dezember 1983 zum Eintrag ins Vereinsregister. „Die Fotofreunde hatten damit einen Rahmen für den regelmäßigen Austausch über Bildgestaltung und Kameratechnik geschaffen, richteten mit Unterstützung der Stadt einen Klubraum mit Labor in der Wohltbergschule ein und traten fortan mit zahlreichen Ausstellungen an die Öffentlichkeit“, teilt die Stadt mit.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Seit 1989 werden enge Kontakte zum Fotoclub aus der Partnerstadt Halberstadt gepflegt. Von Beginn an mit dabei ist Peter Riewaldt, der für die Jubiläumsschau den Kontakt zum Stadtmuseum im M2K herstellte. Der frühere zweite Vorsitzende und Pressewart ist eng mit dem Haus verbunden, übernimmt er doch schon seit vielen Jahren ehrenamtlich die Fotodokumentation von Ausstellungen und Veranstaltungen. „Zum 40. Club-Jubiläum zeigen wir jetzt die ganze Vielfalt der Vorlieben, Arbeitstechniken und Sichtweisen unserer Mitglieder“, zeigt sich Riewaldt stolz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de