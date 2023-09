Wolfsburger Innenstadt: Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz

Wolfsburg Für Aufsehen sorgte ein Feuerwehreinsatz in der Rothenfelder Straße in Wolfsburg. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Das war der Grund.

Die Feuerwehr war am Dienstag in der Rothenfelder Straße unter anderem mit der Drehleiter im Einsatz.

Da blieb so mancher Passant stehen und verfolgte interessiert den Einsatz: Am Dienstag gegen 11.30 Uhr rückte der Löschzug der Wolfsburger Berufsfeuerwehr in die Rothenfelder Straße aus. Auch ein Krankenwagen und das Drehleiterfahrzeug waren vor Ort. Während des etwa 20-minütigen Einsatzes war die Straße in Fahrtrichtung Osten von den Einsatzfahrzeugen blockiert und es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Wolfsburger Feuerwehr rückt zu Einsatz in Rothenfelder Straße aus

„Der Löschzug wurde wegen eines ausgelösten Gefahrenmelders alarmiert“, teilte Stadtpressesprecher Ralf Schmidt auf Anfrage mit. Die betroffene Wohnung, aus der ein deutliches Piepen vernommen wurde, lag im ersten Stock. Mithilfe der Drehleiter wurde ein Feuerwehrmann zum Fenster der Wohnung emporgefahren. Ohne das Fenster zu zerstören, habe sich der Mann Zutritt zu der Wohnung verschafft. „Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden“, sagte Schmidt. Es habe weder einen Brand gegeben, noch wurde jemand verletzt. Gegen 11.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de