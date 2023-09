Unfall in Wolfsburg Motorradfahrer fährt bei Mörse nahezu ungebremst in Auto

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Sonntagnachmittag in Mörse gekommen. Das berichtet die Polizei Wolfsburg. Demnach fuhr gegen 15.26 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem VW T-Roc in Richtung Hattorf. Als er auf der Landesstraße 294 in einer Rechtskurve links auf einen Waldparkplatz fahren wollte, bremste er, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Motorradfahrer aus Helmstedt kracht bei Wolfsburg in Auto-Heck

Hinter ihm hat das ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Helmstedt zu spät bemerkt. Nahezu ungebremst fuhr das Motorrad in das Heck des VW T-Roc. Durch den Aufprall wurde der Helmstedter auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich dabei schwer.

Ersthelfer versorgten den Mann. Ein Rüstzug der Feuerwehr, ein Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 42-Jährigen in ein Wolfsburger Klinikum. Sein Motorrad erlitt einen Totalschaden.

Im Rahmen des Retteungseinsatzes war die Landesstraße 294 für rund 45 Minuten gesperrt.

red

