Die deutsche Tipp-Kick-Elite kommt nach Fallersleben

Das größte Turnier der Welt kommt nach Wolfsburg, genauer in die große Halle auf dem Windmühlenberg in Fallersleben: Am 30. September und 1. Oktober richtet die SG Wolfsburg/Adersheim die deutsche Einzelmeisterschaft im Tipp-Kick aus. Der Wettbewerb wird top besetzt sein, wie es in der Mitteilung heißt. Die ersten 18 der deutschen Rangliste sind angemeldet, darunter auch Titelverteidiger Artur Merke aus Kaiserslautern.

„Die deutsche Meisterschaft ist das größte Turnier Deutschlands und damit das größte Turnier der Welt. Wir hoffen auf mehr als 100 Teilnehmer“, sagt Marcel Becker von der gastgebenden SG. Beginn ist am Samstag, 30. September, um 9.30 Uhr. Zunächst wird in Gruppen im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Die besten Vier erreichen die nächste Runde, die anderen scheiden aus und spielen dann um den Pokal des „Fallersleber Schnitzelhauses“.

In Fallersleben gibt‘s Tipp-Kick vom Feinsten

Am Samstagabend sind noch die besten 32 Spieler im Turnier und spielen am Sonntag um den Titel. „Dann sind die Besten unter sich, es wird Tipp-Kick vom Feinsten geben“, kündigen die Gastgeber an. Das große Finale soll tags darauf ab 18 Uhr stattfinden. Auch für Spieler, die bislang nur zu Hause Tipp-Kick gespielt haben, ist eine Anmeldung noch möglich: online auf dem2020.jimdofree.com.

Auf die Frage, wie ein so großes Turnier finanziert werden kann, sagt Detlef Bastian von der SG: „Obwohl von den Teilnehmern Startgeld gezahlt werden muss, würden die Hallenmiete, die Pokale, Versicherungen und so weiter die Einnahmen komplett verschlingen. Umso mehr freuen wir uns vom Autohaus Wolfsburg, dem Hotel ,Alte Mühle‘ in Weyhausen und dem Fallersleber Schnitzelhaus unterstützt zu werden.“

In Wolfsburg wird ein zweites Tipp-Kick-Turnier angeboten

Die Chancen der Gastgeber seien momentan noch schlecht abzusehen, heißt es weiter. Immerhin stehen mit Martin Leinz (Platz 12), Stephan Pfaff (Platz 20), Detlef Bastian (Platz 22) und Myrko Baumgart (Platz 26) vier Spieler unter den Top 30 der über 300 Spieler umfassenden Rangliste.

Am Sonntag gibt es dann noch ein zweites Turnier für alle, die den Sprung unter die ersten 32 nicht geschafft haben: den Autohaus-Wolfsburg-Cup. „Es ist bei den großen Turnieren üblich, ein zweites Turnier auszurichten, um den Spielern die teilweise weite Anreise schmackhaft zu machen. So liegen uns jetzt auch schon zwei Anmeldungen aus der Schweiz vor“, erklärt SG-Spieler Thomas Radmer.

